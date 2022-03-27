https://tr.sputniknews.com/20220327/muharrem-ince-suriyelileri-gonderecegiz-cumhurbaskani-olursam-esadla-masaya-oturacagim-1055083570.html

Muharrem İnce: Suriyelileri göndereceğiz, cumhurbaşkanı olursam Esad'la masaya oturacağım

Muharrem İnce: Suriyelileri göndereceğiz, cumhurbaşkanı olursam Esad'la masaya oturacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin seçimlere tek başına gireceğini açıkladı. İnce “Biz geldiğimizde Suriyelileri göndereceğiz... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T16:10+0300

2022-03-27T16:10+0300

2022-03-27T16:10+0300

politika

muharrem ince

suriye

sığınmacı

beşar esad

şam

türkiye

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Trabzon'a geldi. Gazetecilerle bir araya gelen İnce, CHP'den partisine katılımın olup, olmadığına yönelik soruya "Hangi partiden kaç kişi geldi diye hesap tutmuyorum" cevabını verdi.İnce, "Şunu söyleyeyim; geçmişte hemen hemen her siyasi partide üye olmuş ya da hiç siyasete bulaşmamış arkadaşlarım var. Seçimlere tek başımıza gireceğiz. Sloganımız belli; ne cumhur ne millet, tek yol memleket. 20 yıllık yorulmuş, bitkin bir iktidar var ama çözüm üretemeyen bir muhalefet de var" diye konuştu.‘Hangi konu olursa olsun, tartışmaya hazırım’Eski Türkiye’yi özlediğini ve hayalinin bu olduğunu kaydeden İnce, "Ecevit'in, Demirel'in, Türkeş’in, Erbakan'ın televizyonlara çıkarak sorunları tartışmalarını özlüyorum. Benim hayalim eski Türkiye, konuşan Türkiye. Trabzon'dan bir kez daha sesleniyorum. Bütün siyasi parti genel başkanlarıma çağrımdır; hangi konu olursa olsun, tartışmaya hazırım" ifadelerini kullandı.‘Mültecileri göndermek için Şam'a büyükelçi atayacağım’Suriyeli sığınmacılara ilişkin bir soru üzerine de İnce, şöyle konuştu:‘Atatürk demekten asla vazgeçmeyeceğiz, laiklikte ısrar edeceğiz’"Siyasette her şey oy demek değildir" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:

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muharrem ince, suriye, sığınmacı, beşar esad, şam, türkiye