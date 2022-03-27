https://tr.sputniknews.com/20220327/muteahhit-sozlesmeye-uymadi-evi-eksiklerle-teslim-etti-53-bin-lira-tazminat-odeyecek-1055081216.html

Müteahhit sözleşmeye uymadı, evi eksiklerle teslim etti: 53 bin lira tazminat ödeyecek

Müteahhit sözleşmeye uymadı, evi eksiklerle teslim etti: 53 bin lira tazminat ödeyecek

Satış sözleşmesinde bulunmasına rağmen daireyi bir dizi eksikle tüketiciye teslim eden müteahhide Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek mahkemeden emsal... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T13:25+0300

2022-03-27T13:25+0300

2022-03-27T13:25+0300

türkiye

yargıtay

müteahhit

dava

konut

tazminat

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Apartman dairesi almak için müteahhit ile anlaşan 3 arkadaş, dairenin sözleşme hükümlerine göre tamamlanmadığına dikkat çekti ve 'teslim tutanağı'na eksikler için şerh koydular. Müteahhidin zararlarının karşılamadığını öne süren 3 mülk sahibi, konuyu Yargıtay'a taşıdılar.Davacılar, taşınmaz satış vaadiyle satın aldıkları taşınmazları davalının sözleşmede vaat edilen nitelikte teslim etmediğini, taşınmazların brüt ve net alan ölçülerinin küçültülmüş olduğunu, parkelerde kusurlar bulunduğunu, sözleşmede kararlaştırılan birçok kaliteli marka yerine daha ucuz markaların tercih edildiğini dile getirdiler.Bilirkişi daireleri incelediFransız balkonların teknik şartnameye uygun yapılmadığını ve daha birçok eksik iş ile ayıp bulunduğunu, bu hususta teslim öncesi davalıya ihtar çekildiğini, taşınmazın teslimi sırasında teslim tutanağına bu ayıpların şerh düşüldüğünü ileri sürdüler. Davacılar, dairelerde bilirkişi incelemesi yapılarak sözleşmeye ve teknik şartnameye aykırı olan eksikliklerin ve ayıplı ifaların saptanmasını, onarımı mümkün olanların aynen ifa suretiyle giderilmesini, onarımı mümkün olmayan ayıplar nedeniyle uğranılan ekonomik kayıpların tespiti ile tahsiline karar verilmesini talep ettiler.İnşaat şirketi davanın reddini istediDavalı şirket ise davanın süresinde açılmadığı gibi davacıların süresinde ayıp ihbarında da bulunmadıklarını, taşınmazlarda kullanılan malzemelerin sözleşmede kararlaştırılmış olan malzemelerden daha kaliteli ve pahalı malzemeler olduğunu savunarak, davanın reddini istedi.53 bin TL tazminatTüketici Mahkemesi, açık ayıpların 30 gün içinde usulüne uygun olarak davalıya ihbarının yapılmadığı, açık ayıplarla ilgili olarak beş yıllık zamanaşımı süresinin geçmiş olması nedeniyle açık ayıp bedelinin davalıdan tahsiline karar verilemeyeceğine hükmetti. Gizli, ayıp ve eksik işe ilişkin talebin zamanaşımına uğramadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 3 davacıya 53 bin TL tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.Yargıtay devreye girdiHer iki taraf da kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi, açık ayıba yönelik taleplerin zamanaşımına uğramadığı, ancak davacılar tarafından usulüne uygun ihbarda bulunulmadığı gibi teslim sırasında da herhangi bir çekince ileri sürülmediği, yargılama giderlerinin haklılık oranına göre paylaştırılmadığı, davalı tarafın bu yöne ilişkin istinaf başvurusunun yerinde olduğuna hükmetti. Davacıların istinaf başvurusunun reddine karar verildi. Davacılar Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.Teslim tutanağındaki şerhler dikkat çektiEmsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Fransız balkonundaki eksikliklere de dikkat çekti. Kararda daire sahiplerinin teslim tutanağındaki, "Eksikliklerle ilgili ihtarname ektedir. Ayrıca sıvalar kara kum sıva olacaktı, sadece alçı sıva yapılmış, pencerelerde anti pas boyalı kör kasa olacaktı yapılmamış, Fransız balkonlarda paslanmaz üründen yapılacaktı, normal demir boyanarak yapılmış. İhtarda ileri sürülen hususları tekrar ediyor; her türlü dava ve haklarım saklı kalmak üzere itirazi kayıtla daireyi teslim alıyorum" şeklindeki şerhlerine vurgu yapıldı.Davacıların davalıya hitaben keşide etmiş olduğu 26/03/2013 tarihli ihtarnamenin de teslim tutanağına eklendiği hatırlatıldı. Davacıların satın almış oldukları taşınmazlarla ilgili ayıp ihbarı şartını dava tarihinden önce teslim tutanağına şerh düşmek ve ayıp listesini içerir ihtarnameyi de teslim tutanağına eklemek suretiyle bu ihtarname ve teslim tutanağında sayılan ayıplar açısından yerine getirmiş oldukları vurgulandı. Kararda şöyle denildi:

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yargıtay, müteahhit, dava, konut, tazminat