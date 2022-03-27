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N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. Erkeklerde 59.15'lik derecesiyle Kenyalı Rodgers Kwemoi, parkur... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
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N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

12:34 27.03.2022
Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. Erkeklerde 59.15'lik derecesiyle Kenyalı Rodgers Kwemoi, parkur rekoru kırarak birinci oldu. Kadınlarda ise 1.04.48'lik derecesiyle Kenyalı atlet Hellen Obiri ilk sırayı aldı.
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLUİstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 17'ncisi düzenlenen, 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcunun katıldığı organizasyon, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilirken, yarışlarda paten tutkunları da parkura çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 17'ncisi düzenlenen, 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcunun katıldığı organizasyon, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilirken, yarışlarda paten tutkunları da parkura çıktı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 17'ncisi düzenlenen, 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcunun katıldığı organizasyon, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilirken, yarışlarda paten tutkunları da parkura çıktı.
© AAYenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan atletler, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti.
Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan atletler, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti. - Sputnik Türkiye
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© AA
Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan atletler, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti.
© AAKöprü bitiminde dönüş yapan atletler, Unkapanı, Cibali ve Ayvansaray yönünde devam ettikten sonra başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaştı.
Köprü bitiminde dönüş yapan atletler, Unkapanı, Cibali ve Ayvansaray yönünde devam ettikten sonra başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaştı. - Sputnik Türkiye
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© AA
Köprü bitiminde dönüş yapan atletler, Unkapanı, Cibali ve Ayvansaray yönünde devam ettikten sonra başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaştı.
© AA10 kilometre parkuru ise yarı maraton ile aynı noktadan başlarken, sahil yolundan Sepetçiler Kasrı geçildikten sonra Arabalı Vapur İskelesi önünden dönüş yapılarak başlangıç noktasında tamamlandı.
10 kilometre parkuru ise yarı maraton ile aynı noktadan başlarken, sahil yolundan Sepetçiler Kasrı geçildikten sonra Arabalı Vapur İskelesi önünden dönüş yapılarak başlangıç noktasında tamamlandı. - Sputnik Türkiye
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© AA
10 kilometre parkuru ise yarı maraton ile aynı noktadan başlarken, sahil yolundan Sepetçiler Kasrı geçildikten sonra Arabalı Vapur İskelesi önünden dönüş yapılarak başlangıç noktasında tamamlandı.
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLUYarı maratonda erkeklerde 59.15'lik derecesiyle Kenyalı Rodgers Kwemoi, parkur rekoru kırarak birinci olurken, aynı ülkeden Daniel Mateiko 1.00.05'lik derecesiyle ikinciliği, Emmanuel Bor ise 1.00.20'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.
Yarı maratonda erkeklerde 59.15'lik derecesiyle Kenyalı Rodgers Kwemoi, parkur rekoru kırarak birinci olurken, aynı ülkeden Daniel Mateiko 1.00.05'lik derecesiyle ikinciliği, Emmanuel Bor ise 1.00.20'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. - Sputnik Türkiye
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© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
Yarı maratonda erkeklerde 59.15'lik derecesiyle Kenyalı Rodgers Kwemoi, parkur rekoru kırarak birinci olurken, aynı ülkeden Daniel Mateiko 1.00.05'lik derecesiyle ikinciliği, Emmanuel Bor ise 1.00.20'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN - MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU - YUNUS KILIÇKadınlarda da 1.04.48'lik derecesiyle Kenyalı atlet Hellen Obiri ilk sırayı aldı. Etiyopyalı Tsehay Gemechu 1.05.52'lik derecesiyle ikinci, Kenyalı Vicoty Chepngeno 1.06.58'lik derecesiyle üçüncü oldu.
Kadınlarda da 1.04.48'lik derecesiyle Kenyalı atlet Hellen Obiri ilk sırayı aldı. Etiyopyalı Tsehay Gemechu 1.05.52'lik derecesiyle ikinci, Kenyalı Vicoty Chepngeno 1.06.58'lik derecesiyle üçüncü oldu. - Sputnik Türkiye
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© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN - MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU - YUNUS KILIÇ
Kadınlarda da 1.04.48'lik derecesiyle Kenyalı atlet Hellen Obiri ilk sırayı aldı. Etiyopyalı Tsehay Gemechu 1.05.52'lik derecesiyle ikinci, Kenyalı Vicoty Chepngeno 1.06.58'lik derecesiyle üçüncü oldu.
© AATürk atletlerde erkeklerde Ramazan Özdemir 1.04.02'lik dereceyle yarışı tamamlarken, kadınlarda Yasemin Can 1.07.57'lik dereceye ulaştı.
Türk atletlerde erkeklerde Ramazan Özdemir 1.04.02'lik dereceyle yarışı tamamlarken, kadınlarda Yasemin Can 1.07.57'lik dereceye ulaştı. - Sputnik Türkiye
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© AA
Türk atletlerde erkeklerde Ramazan Özdemir 1.04.02'lik dereceyle yarışı tamamlarken, kadınlarda Yasemin Can 1.07.57'lik dereceye ulaştı.
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