N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 17'ncisi düzenlenen, 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcunun katıldığı organizasyon, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilirken, yarışlarda paten tutkunları da parkura çıktı.