https://tr.sputniknews.com/20220327/nijeryada-2021de-kaybolan-askeri-jetin-enkazi-boko-haram-kampinda-bulundu-1055076345.html

Nijerya'da 2021'de kaybolan askeri jetin enkazı Boko Haram kampında bulundu

Nijerya'da 2021'de kaybolan askeri jetin enkazı Boko Haram kampında bulundu

Batı Afrika ülkelesi Nijerya'da, geçen yıl radardan kaybolan askeri jetin enkazının Boko Haram örgütünün kampında bulunduğu bildirildi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T07:10+0300

2022-03-27T07:10+0300

2022-03-27T07:10+0300

dünya

nijerya

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terör

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islami terör

jet

kayıp

2019

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Nijerya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Borno eyaletindeki Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.Örgüt kampına yapılan operasyonda 2021'de kaybolan askeri jetin enkazının bulunduğu ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği aktarıldı.Borno eyaletinde 31 Mart 2021'de askeri jet Boko Haram'a yönelik operasyon sırasında radardan kaybolmuştu.Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210914/nijeryada-yakalanan-boko-haram-uyesi-400-terorist-federal-yuksek-mahkemede-yargilanacak-1048882932.html

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nijerya, boko haram, terör, terör örgütü, islami terör, jet, kayıp, 2019