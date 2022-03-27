https://tr.sputniknews.com/20220327/secim-kanunu-teklifi-mecliste-1055082841.html

Seçim kanunu teklifi Meclis'te

Seçim kanunu teklifi Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada önemli düzenlemeler görüşülecek. Seçim kanunu teklifi Genel Kurul'a gelecek. Kadına ve sağlık çalışanlarına... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T15:09+0300

2022-03-27T15:09+0300

2022-03-27T15:09+0300

politika

tbmm

tbmm genel kurulu

seçim yasası

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Seçim kanunu teklifi yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklife göre, yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı yüzde 7’ye indirilecek.İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içindeki her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne paralel olarak seçim kanunundaki 'Başbakan' ibareleri kanundan çıkartılacak.Komisyonların gündeminde ne var?TBMM Adalet Komisyonu, 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Teklifle; kadına karşı şiddette işlenen suçlara karşı caydırıcı cezalar getirilecek.Kadına yönelik hem 'yaralama' hem de 'kasten öldürme' eylemlerinde cezaların artırılması öngörülüyor.Kadına yönelik şiddette 'iyi hal' indirimi de kaldırılıyor. Ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamaları ile teklifte yer alıyor.Yeni spor yasası teklifi de ele alınacakBu hafta TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 60 maddelik 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda değişiklik öngören teklif görüşülecek.Teklifle; futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla en fazla 2 yıllık sözleşme yapabilecek. Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek.Denk bütçe uygulanacak. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönemin borçlarından sorumlu tutulacak.

https://tr.sputniknews.com/20220324/secim-kanunu-teklifi-tbmm-anayasa-komisyonunda-kabul-edildi-1055000962.html

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