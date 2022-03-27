https://tr.sputniknews.com/20220327/siirtte-picasso-imzali-tablo-bulundu-1055076218.html

Siirt’te Picasso imzalı tablo bulundu

Siirt’te Picasso imzalı tablo bulundu

Siirt'te düzenlenen operasyonda, üzerinde ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T06:51+0300

2022-03-27T06:51+0300

2022-03-27T06:51+0300

yaşam

siirt

pablo picasso

picasso

tablo

operasyon

ressam

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucu durdurulan bir araçta arama yapıldı.Araçta, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, üzerinde ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Tablonun, ressama ait olup olmadığının belirlenmesi için Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20210629/9-yil-once-calinan-picasso-ve-mondrian-tablolari-bulundu-1044841524.html

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