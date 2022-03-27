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Siirt’te Picasso imzalı tablo bulundu
Siirt’te Picasso imzalı tablo bulundu
Siirt'te düzenlenen operasyonda, üzerinde ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T06:51+0300
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siirt
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picasso
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucu durdurulan bir araçta arama yapıldı.Araçta, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, üzerinde ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Tablonun, ressama ait olup olmadığının belirlenmesi için Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210629/9-yil-once-calinan-picasso-ve-mondrian-tablolari-bulundu-1044841524.html
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siirt, pablo picasso, picasso, tablo, operasyon, ressam

Siirt’te Picasso imzalı tablo bulundu

06:51 27.03.2022
© AASiirt’te Picasso imzalı tablo bulundu
Siirt’te Picasso imzalı tablo bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© AA
Siirt'te düzenlenen operasyonda, üzerinde ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucu durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, üzerinde ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tablonun, ressama ait olup olmadığının belirlenmesi için Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
9 yıl önce çalınan Picasso ve Mondrian tabloları bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2021
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9 yıl önce çalınan Picasso ve Mondrian tabloları bulundu
29 Haziran 2021, 10:57
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