https://tr.sputniknews.com/20220327/siirtte-picasso-imzali-tablo-bulundu-1055076218.html
Siirt’te Picasso imzalı tablo bulundu
Siirt’te Picasso imzalı tablo bulundu
Siirt'te düzenlenen operasyonda, üzerinde ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T06:51+0300
2022-03-27T06:51+0300
2022-03-27T06:51+0300
yaşam
siirt
pablo picasso
picasso
tablo
operasyon
ressam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055076193_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_931be607f4277828e5d4cb5fe24f68f1.png
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucu durdurulan bir araçta arama yapıldı.Araçta, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, üzerinde ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Tablonun, ressama ait olup olmadığının belirlenmesi için Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210629/9-yil-once-calinan-picasso-ve-mondrian-tablolari-bulundu-1044841524.html
siirt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055076193_99:0:1059:720_1920x0_80_0_0_1a6b5b594f519be5e7ccf1f8a7c2cef2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
siirt, pablo picasso, picasso, tablo, operasyon, ressam
Siirt’te Picasso imzalı tablo bulundu
Siirt'te düzenlenen operasyonda, üzerinde ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucu durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, üzerinde ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tablonun, ressama ait olup olmadığının belirlenmesi için Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.