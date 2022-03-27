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Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı
Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi Ayvansaray-Yenikapı Sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
maraton
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Bu sene 17'ncisi düzenlenecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için, Tarihi Yarımada'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen maraton, Yenikapı Miting alanından başlayıp, Ayvansaray'dan yapılacak dönüş ile tekrar Yenikapıda'da sona erecek.Yapılacak maraton öncesi, maraton güzergahındaki Ayvansaray - Yenikapı Sahil Yolu çift yönlü olarak, saat 07.00 ile 14.50 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Kennedy Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri, trafik ekipleri alternatif yollara yönlendiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/maraton-kosusu-nedeniyle-istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1055051955.html
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maraton, istanbul, koşu

Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

09:30 27.03.2022
© DHATarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı
Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© DHA
İstanbul Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi Ayvansaray-Yenikapı Sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Bu sene 17'ncisi düzenlenecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için, Tarihi Yarımada'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen maraton, Yenikapı Miting alanından başlayıp, Ayvansaray'dan yapılacak dönüş ile tekrar Yenikapıda'da sona erecek.
Yapılacak maraton öncesi, maraton güzergahındaki Ayvansaray - Yenikapı Sahil Yolu çift yönlü olarak, saat 07.00 ile 14.50 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Kennedy Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri, trafik ekipleri alternatif yollara yönlendiriyor.
Vodafone 41. İstanbul Maratonu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
DÜNYA
Maraton koşusu nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
25 Mart, 17:40
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