https://tr.sputniknews.com/20220327/tesk-baskani-palandoken-hijyen-urunlerinde-otv-sifirlanmali-kdv-orani-dusurulmeli-1055079475.html

TESK Başkanı Palandöken: Hijyen ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli

TESK Başkanı Palandöken: Hijyen ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinde ÖTV'nin sıfırlanması, KDV oranının ise... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T11:38+0300

2022-03-27T11:38+0300

2022-03-27T11:38+0300

ekonomi

kdv

özel tüketim vergisi (ötv)

ötv

bendevi palandöken

ped

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinde ÖTV'nin sıfırlanması, KDV oranının ise düşürülmesi çağrısında bulundu.Palandöken "Çamaşır, bulaşık deterjanları, çocuk, hasta ve yaşlı bezi, kadın pedi, sabun, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu gibi günlük kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerine herkesin ulaşabilmesi için ÖTV oranı sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli" dedi.

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kdv, özel tüketim vergisi (ötv), ötv, bendevi palandöken, ped