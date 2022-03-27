https://tr.sputniknews.com/20220327/tesk-baskani-palandoken-hijyen-urunlerinde-otv-sifirlanmali-kdv-orani-dusurulmeli-1055079475.html
TESK Başkanı Palandöken: Hijyen ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli
TESK Başkanı Palandöken: Hijyen ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinde ÖTV'nin sıfırlanması, KDV oranının ise... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T11:38+0300
2022-03-27T11:38+0300
2022-03-27T11:38+0300
ekonomi
kdv
özel tüketim vergisi (ötv)
ötv
bendevi palandöken
ped
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043986128_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b817e1d8b21733c41f75f5fd7cf09ede.jpg
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinde ÖTV'nin sıfırlanması, KDV oranının ise düşürülmesi çağrısında bulundu.Palandöken "Çamaşır, bulaşık deterjanları, çocuk, hasta ve yaşlı bezi, kadın pedi, sabun, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu gibi günlük kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerine herkesin ulaşabilmesi için ÖTV oranı sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/yuksek-fiyatlar-sonrasi-cimere-basvuru-aylik-20-adet-ped-ucretsiz-olsun-fiyatlar-dusurulsun-1052927095.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043986128_144:0:792:486_1920x0_80_0_0_41e3f440056259ea9db38b6b23670a6e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kdv, özel tüketim vergisi (ötv), ötv, bendevi palandöken, ped
TESK Başkanı Palandöken: Hijyen ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinde ÖTV'nin sıfırlanması, KDV oranının ise düşürülmesi çağrısında bulundu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinde ÖTV'nin sıfırlanması, KDV oranının ise düşürülmesi çağrısında bulundu.
Palandöken "Çamaşır, bulaşık deterjanları, çocuk, hasta ve yaşlı bezi, kadın pedi, sabun, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu gibi günlük kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerine herkesin ulaşabilmesi için ÖTV oranı sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli" dedi.