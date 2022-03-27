Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220327/tesk-baskani-palandoken-hijyen-urunlerinde-otv-sifirlanmali-kdv-orani-dusurulmeli-1055079475.html
TESK Başkanı Palandöken: Hijyen ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli
TESK Başkanı Palandöken: Hijyen ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinde ÖTV'nin sıfırlanması, KDV oranının ise... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T11:38+0300
2022-03-27T11:38+0300
ekonomi
kdv
özel tüketim vergisi (ötv)
ötv
bendevi palandöken
ped
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043986128_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b817e1d8b21733c41f75f5fd7cf09ede.jpg
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinde ÖTV'nin sıfırlanması, KDV oranının ise düşürülmesi çağrısında bulundu.Palandöken "Çamaşır, bulaşık deterjanları, çocuk, hasta ve yaşlı bezi, kadın pedi, sabun, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu gibi günlük kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerine herkesin ulaşabilmesi için ÖTV oranı sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/yuksek-fiyatlar-sonrasi-cimere-basvuru-aylik-20-adet-ped-ucretsiz-olsun-fiyatlar-dusurulsun-1052927095.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043986128_144:0:792:486_1920x0_80_0_0_41e3f440056259ea9db38b6b23670a6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kdv, özel tüketim vergisi (ötv), ötv, bendevi palandöken, ped

TESK Başkanı Palandöken: Hijyen ürünlerinde ÖTV sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli

11:38 27.03.2022
© AABendevi Palandöken
Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© AA
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinde ÖTV'nin sıfırlanması, KDV oranının ise düşürülmesi çağrısında bulundu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerinde ÖTV'nin sıfırlanması, KDV oranının ise düşürülmesi çağrısında bulundu.
Palandöken "Çamaşır, bulaşık deterjanları, çocuk, hasta ve yaşlı bezi, kadın pedi, sabun, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu gibi günlük kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerine herkesin ulaşabilmesi için ÖTV oranı sıfırlanmalı, KDV oranı düşürülmeli" dedi.
ped - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
EKONOMİ
Yüksek fiyatlar sonrası CİMER'e başvuru: Aylık 20 adet ped ücretsiz olsun, fiyatlar düşürülsün
20 Ocak, 10:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала