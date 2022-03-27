https://tr.sputniknews.com/20220327/turkiyede-evlilik-maliyetleri-son-bir-yilda-yuzde-85-115-arasinda-artis-kaydetti-1055082695.html

Evlilik maliyetleri son bir yılda yüzde 85-115 arasında artış kaydetti

Evlilik maliyetleri son bir yılda yüzde 85-115 arasında artış kaydetti

Ülke genelindeki ortalama fiyatlara göre yemek odası takımı son bir yılda yüzde 59.5 zamlanarak yaklaşık 12 bin TL’ye yükselirken, oturma odası takımı yüzde... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T14:56+0300

2022-03-27T14:56+0300

2022-03-27T14:58+0300

ekonomi

türkiye

evlilik

maliyet

zam

beyaz eşya

mutfak

fırın

düğün

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049307309_0:0:878:494_1920x0_80_0_0_26ed4d59e19f3a6344d6490e03e6abb1.jpg

Çeyizden düğün mekânına kadar tüm evlilik maliyeti son bir yılda yüzde 85-115 aralığında arttı. Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre, ülke genelindeki ortalama fiyatlara göre yemek odası takımı son bir yılda (2021-2022 Şubat) yüzde 59.5 zamlanarak yaklaşık 12 bin TL’ye yükselirken, oturma odası takımı son bir yılda yüzde 68.6 zamlanarak 13 bin TL’yi aştı.Beyaz eşya fiyatlarında ise, çamaşır makinesi fiyatlarının son bir yılda yüzde 85.2 artışla 6 bin 529 TL’yi aştığı görülüyor. Aynı dönem aralığında bulaşık makinesi yüzde 104.5 artışla 6 bin 638 TL’yi aşarken, buzdolabı fiyatları ise yüzde 105.3 artışla 9 bin lirayı aştı. Geçen yıl 4 bin 300 TL olan buzdolabı fiyatı, bu yıl 9 bin 30 liraya yükselmiş oldu. Bunun dışında, elektrikli ev aletlerinin fiyatları son bir yılda yüzde 95 zamlanarak 1000 liraya dayanırken, fırın fiyatları ise yıllık yüzde 115 artarak 4 bin 400 lirayı aşmış durumda.Yemekli düğünler 40 bin liradan başlıyor2022 itibarıyla ortalama büyüklükteki bir düğün salonunda yemeksiz düğün yapmanın bedeli 15-17 bin TL aralığında iken, kokteyl konseptli (ordövr tabaklı) düğün yapmanın bedeli 17 bin TL ila 20 bin TL’den başlayıp, 30 bin liraya kadar çıkıyor.Yaygın bir düğün organizasyon firmasının bir yetkilisinin verdiği bilgilere göre, yemekli düğünler için verilen kişi başı verilen fiyatlar en az 100-150 TL. Ancak yemekli organizasyonlarda gerek salonlar gerek diğer mekânların davetli sayısını çoğunlukla 400 kişi olacak şekilde tuttuğunu aktaran yetkili, bu yüzden ödenecek tutarın da en az 40 bin TL’den başladığını söyledi. Daha az davetli gelse de, çiftler bu tutarı ödenmek durumunda kalıyor.Pandemiden önce, 2019’un sonlarında 40 bin TL’ye yemekli bir otel düğünü yapılabildiğini kaydeden yetkili, şu an itibarıyla ise bir otel düğününün 150-200 bin TL’yi aştığını anlattı. Pandemiden önce düğün salonlarındaki yemeksiz düğünler ise 8 bin TL’den başlarken, yemekli düğünlerin fiyatı ise 15 bin lirayı buluyordu.Öte yandan, 2017’de züccaciye, ev tekstili ve beyaz eşya alışverişiyle birlikte, bir düğün için yapılan ortalama masraf 50 bin lira idi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, evlilik, maliyet, zam, beyaz eşya, mutfak, fırın, düğün