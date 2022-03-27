https://tr.sputniknews.com/20220327/turkiyede-koronavirus-son-24-saatte-64-can-kaybi-11-bin-194-yeni-vaka-1055087412.html
Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi, 64 can kaybı yaşandı
Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi, 64 can kaybı yaşandı
Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T22:47+0300
2022-03-27T22:47+0300
2022-03-27T23:08+0300
vaka
vaka sayısı
koronavirüs
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 402 oldu.Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 762 bin 564’e yükseldi. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
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vaka, vaka sayısı, koronavirüs
Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi, 64 can kaybı yaşandı
22:47 27.03.2022 (güncellendi: 23:08 27.03.2022)
Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr
' sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 402 oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 762 bin 564’e yükseldi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.