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Uyuşturucuyla mücadele çağrısı yapan muhtarın bulunduğu araçta 33 bin hap ele geçirildi
Uyuşturucuyla mücadele çağrısı yapan muhtarın bulunduğu araçta 33 bin hap ele geçirildi
Samsun'da 2 yıl önce konuk olduğu bir internet televizyonu programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerileri sunan muhtar Erdoğan Desteci'nin de... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T13:37+0300
2022-03-27T13:37+0300
türkiye
samsun
muhtar
uyuşturucu
ticaret
tutuklanma
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Samsun’un Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Desteci'nin içinde bulunduğu otomobildeki şüpheliler, 24 Mart akşam saatlerinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobili takibe alan ekipler, kısa sürede içinde 4 şüpheliyi yakaladı.Polisin araçtaki aramasında bagajın içinde yeşil reçete ile satılan 33 bin hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Erdoğan Desteci, yanındaki M.R., E.Ç. ve A.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.Tutuklanan Erdoğan Desteci'nin, 2020'de konuk olduğu bir internet televizyon programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ve mahallede uyguladığı projeleri anlattığı görüntüler ortaya çıktı. Programda Desteci, "Uyuşturucuya bağımlı olan kardeşlerimize, bir bölgemiz 20 yıldır mekan olmuştur. Bir kuşağı kaybettik. Burası, insandan değerli mi? Tek ricam; kentsel dönüşüm yapmayacaksak, burayı bir an önce spor ve peyzaj alanları yapalım. Bir kuşağı daha kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.Öte yandan Erdoğan Desteci'nin yerine kaymakamlık tarafından birinci azanın yeni muhtar olarak görevlendirilmesi bekleniyor.
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samsun, muhtar, uyuşturucu, ticaret, tutuklanma

Uyuşturucuyla mücadele çağrısı yapan muhtarın bulunduğu araçta 33 bin hap ele geçirildi

13:37 27.03.2022
© DHAUyuşturucuyla mücadele çağrısı yapan muhtarın bulunduğu araçta 33 bin hap ele geçirildi
Uyuşturucuyla mücadele çağrısı yapan muhtarın bulunduğu araçta 33 bin hap ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© DHA
Samsun'da 2 yıl önce konuk olduğu bir internet televizyonu programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerileri sunan muhtar Erdoğan Desteci'nin de içinde olduğu otomobilde 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Desteci ile yanındaki 3 şüpheli 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Samsun’un Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Desteci'nin içinde bulunduğu otomobildeki şüpheliler, 24 Mart akşam saatlerinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobili takibe alan ekipler, kısa sürede içinde 4 şüpheliyi yakaladı.
Polisin araçtaki aramasında bagajın içinde yeşil reçete ile satılan 33 bin hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Erdoğan Desteci, yanındaki M.R., E.Ç. ve A.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Tutuklanan Erdoğan Desteci'nin, 2020'de konuk olduğu bir internet televizyon programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ve mahallede uyguladığı projeleri anlattığı görüntüler ortaya çıktı. Programda Desteci, "Uyuşturucuya bağımlı olan kardeşlerimize, bir bölgemiz 20 yıldır mekan olmuştur. Bir kuşağı kaybettik. Burası, insandan değerli mi? Tek ricam; kentsel dönüşüm yapmayacaksak, burayı bir an önce spor ve peyzaj alanları yapalım. Bir kuşağı daha kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Erdoğan Desteci'nin yerine kaymakamlık tarafından birinci azanın yeni muhtar olarak görevlendirilmesi bekleniyor.
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