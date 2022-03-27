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'Van Kedisi Güzellik Yarışması' sonuçlandı: Birinci kedi tam altın kazandı
'Van Kedisi Güzellik Yarışması' sonuçlandı: Birinci kedi tam altın kazandı
Van'da bu yıl 6.'sı yapılan Shopping Fest'te 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. Yarışmada birinci olan kedi, tam altın ödülünün sahibi oldu. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
kedi
van kedisi
yarışma
van
belediye
altın
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Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6.'sı düzenlenen Shopping Fest Alışveriş Günleri'nde 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen yarışmaya 32 kedi katıldı.Kent Meydanı alanına kurulan podyumda yürütülen kedilere; boy, güzellik, göz, kulak, yanak, duruş, kuyruk gibi dallarda 9 jüri üyesi tarafından puan verildi. Toplanan puanlar sonucu Ömer Yabaş'a ait 'Mia' isimli kedi birinci olurken, Mehmet Adar Bayır'a ait 'Maya' ikinci, Furkan Fatih Aygür'e ait 'Bulut' isimli kedi ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci gelen kediye tam, ikinci kediye yarım, üçüncü kediye ise çeyrek altın verildi. Ayrıca iki kediye ise mansiyon ödülü ile madalya takdim edildi.Kedisi 'Mia' 200 tam puanla yarışmanın birincisi gelen Ömer Yabaş, "Bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarışmada benim kedim birinci oldu. Yarışmayı kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.Yarışmada kedisi 'Maya' ikinci gelen Mehmet Adar Bayır ise yarışmanın renkli görüntülere sahne olduğunu belirterek, “Kedim ikinci geldiği için çok mutluyum. Yarışmanın yapılması ve Van kedisinin ön plana çıkartılması hem memleketimiz hem ülkemiz adına çok iyi. Çünkü dünyada ünü yayılan Van kedisinin böyle yarışmalarla gündeme gelmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210909/26-farkli-irktan-4-binden-fazla-kedi-arastirildi-en-saldirgani-van-kedisi-1048767809.html
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kedi, van kedisi, yarışma, van, belediye, altın

'Van Kedisi Güzellik Yarışması' sonuçlandı: Birinci kedi tam altın kazandı

11:19 27.03.2022 (güncellendi: 11:58 27.03.2022)
© İHA'Van Kedisi Güzellik Yarışması' sonuçlandı: Birinci kedi tam altın kazandı
'Van Kedisi Güzellik Yarışması' sonuçlandı: Birinci kedi tam altın kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© İHA
Van'da bu yıl 6.'sı yapılan Shopping Fest'te 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. Yarışmada birinci olan kedi, tam altın ödülünün sahibi oldu.
Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6.'sı düzenlenen Shopping Fest Alışveriş Günleri'nde 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen yarışmaya 32 kedi katıldı.
Kent Meydanı alanına kurulan podyumda yürütülen kedilere; boy, güzellik, göz, kulak, yanak, duruş, kuyruk gibi dallarda 9 jüri üyesi tarafından puan verildi. Toplanan puanlar sonucu Ömer Yabaş'a ait 'Mia' isimli kedi birinci olurken, Mehmet Adar Bayır'a ait 'Maya' ikinci, Furkan Fatih Aygür'e ait 'Bulut' isimli kedi ise üçüncü oldu.
Yarışmada birinci gelen kediye tam, ikinci kediye yarım, üçüncü kediye ise çeyrek altın verildi. Ayrıca iki kediye ise mansiyon ödülü ile madalya takdim edildi.
Kedisi 'Mia' 200 tam puanla yarışmanın birincisi gelen Ömer Yabaş, "Bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarışmada benim kedim birinci oldu. Yarışmayı kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.
Yarışmada kedisi 'Maya' ikinci gelen Mehmet Adar Bayır ise yarışmanın renkli görüntülere sahne olduğunu belirterek, “Kedim ikinci geldiği için çok mutluyum. Yarışmanın yapılması ve Van kedisinin ön plana çıkartılması hem memleketimiz hem ülkemiz adına çok iyi. Çünkü dünyada ünü yayılan Van kedisinin böyle yarışmalarla gündeme gelmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.
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