Yamaçtan düşen dev kayalar nedeniyle 64 daireli 4 binanın tahliyesine karar verildi

Yamaçtan düşen dev kayalar nedeniyle 64 daireli 4 binanın tahliyesine karar verildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde her yağış sonrası yamaçtan düşen dev kayalar nedeniyle 64 daireli 4 binanın tahliyesine karar verildi. Binalarda yaşayanlar, etüt... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde her yağış sonrası yamaçtan düşen dev kayalar nedeniyle 64 daireli 4 binanın tahliyesine karar verildi. Binalarda yaşayanlar, etüt çalışmalarına süre sınırı konulmadığı için karara tepki gösterdi. Mülk sahipleri ile görüşen Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise "Kayaların düşme riski dünden bugüne çok fazla artmıştır. Sizler de görüyorsunuz ki; 30 yıldır zaman zaman kaya düşmeleri yaşanmış. Bu yıl biraz daha fazla" dedi.İmaret Mahallesi, Dr. İsa Köklü Caddesi'ndeki sağlık ocağı binasının güney kısmında yer alan apartmanların arka tarafındaki dağda, yağmur ve karların erimesi heyelanlara neden oldu. Yamaçtan kopan dev kayalar, yola düştü. Yamacın yakınındaki 4 binada oturanlar, heyelanlar nedeniyle korku dolu günler geçiriyor. Heyelan tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta AFAD İl Müdürü Ethem Kılıçarslan, beraberindeki teknik heyetle bölgede inceleme yaptı. İncelemede Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Emniyet Müdürü Yaşar Görgün de yer aldı.Mülk sahipleri ile toplantı yapıldıİnceleme sonrası heyelan ve taş düşme riskine karşı 64 daireli 4 binanın tahliyesine karar verildi. Karar sonrası Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik başkanlığında oluşturulan heyet ile mülk sahipleri toplantı yaptı. Eğirdir Vergi Dairesi Belediye Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Görgün, Isparta AFAD İl Müdür Vekili Osman Çelik, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar Planlama Şubesi Şube Müdürü Gökhan Çimen, Jeoloji Mühendisi Betül Arslanhan, Eğirdir Belediyesi İmar ve Şehircilik İlçe Müdür Vekili Gülay Uysal, İnşaat Mühendisi İlknur Kaya, Harita Mühendisi Ebubekir Genç ve mülk sahipleri katıldı. Kaymakam Adem Çelik, Ankara'dan gelen AFAD ekiplerinin teknik incelemeleri sonucunda, bölgenin riskli olması nedeniyle 4 bloğun tahliye edilmesinin istendiğini anlattı.'Risk dünden bugüne arttı'Binalarda 30 yıldır oturanların ciddi anlamda riskle karşı karşıya olduğuna değinen Kaymakam Çelik, "Havaların yağışlı geçmesi, buzlanmanın da etkisiyle ilgili alanda bir hareketlenme durumu meydana geldi. Sizlerin can ve mal güvenliği için boşaltılma kararı verildi. Bunlar, doğa olaylarıdır. Kayaların düşme riski dünden bugüne çok fazla artmıştır. Sizler de görüyorsunuz ki; 30 yıldır zaman zaman kaya düşmeleri yaşanmış. Bu yıl biraz daha fazla. Tutulan raporda can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmamak için sizlere binaların boşaltılması konusunda tebligat gönderildi" diye konuştu.'30 yıldır kangren olmuş bir mesele'Toplantının mülk sahipleri için çözüm üretilmesi amacıyla yapıldığını aktaran Kaymakam Çelik, şunları söyledi:"Belediyenin önlem alabilmesi için bütçesi yetersiz. Dolayısıyla bu son süreçte yaşananlar, 30 yıldır kangren olmuş bir meselenin çözümüne bir fırsat oldu. AFAD doğrudan ilgilenecek. Sizlerin bu evleri boşaltması konusu AFAD'ın işini kolaylaştıracaktır. Eğer siz evlerinizden çıkmazsanız, bu kangren böyle devam edip gider. Allah, korusun birisinin canına bir şey olur, ondan sonra 'ah' deriz. Her şey maalesef bir anlıktır. 30 yıldır bir şey olmadı demek bile çok tehlikeli. Uzman ekiplerimizin yapmış oldukları tespitler doğrultusunda çalışmalar, sizlerin sağlığı için büyük bir elzem. Sizlerden bu konuda destek bekliyoruz."Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de, "Bizim orayı yapabilme konusunda o kadar bütçemiz yok. AFAD'dan gelen arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda, bütçe mevzuat konusunda bir sıkıntımız oldu. Ankara'ya gittik ve sıkıntılarımızı anlattık. Onlar da sağ olsunlar sıcak baktılar. Bundan sonraki süreçte artık uzmanlar ne söylerse, bizler de destekçisiyiz. Çünkü bu teknik bir konu" dedi.Mülk sahipleri karara tepkiliToplantı sırasında söz alan mülk sahipleri, evlerini boşaltma taraftarı olmadıklarını, etüt çalışmalarının ne kadar süreceğinin bilinmediğini dile getirdi. Binalarının arkasına taş düştüğü günlerde, Babasultan mevkisinde taş düşmeleri yaşandığını ve buranın gündeme gelmediğini anlatan ev sahipleri, İmaret Mahallesi'ndeki binaların önünde Eğirdir-Konya kara yolunun bulunduğunu söyledi.Toplantı sonunda tekrar konuşan Kaymakam Çelik, "Etütler yapılsın, ona göre hareket edelim. Bundan sonra ne yapılabilir noktasında çözümler üretmeye gayret edeceğiz. Hepimizin ortak aklıyla bir çözüm bulmak amacımız. İnşallah 'önlenebilir' şeklinde bir proje gelir. Kesin 'önlenebilir' gelir diyemiyoruz ama 'önlenebilir' olarak gelirse mutlu olacağız" dedi.

