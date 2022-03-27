https://tr.sputniknews.com/20220327/yurtlarda-uyuz-vakalari-artti-kasintiyi-otelemeyin--1055078903.html

Yurtlarda uyuz vakaları arttı: 'Kaşıntıyı ötelemeyin’

Yurtlarda uyuz vakaları arttı: 'Kaşıntıyı ötelemeyin’

Trabzon’da, kaşıntı ile ortaya çıktığı için çoğu zaman ‘basit alerji’ diye düşünülüp, zamanında doktora gidilmemesi halinde tedavisi güçleşen ‘uyuz’... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T10:57+0300

2022-03-27T10:57+0300

2022-03-27T10:57+0300

yaşam

türkiye

uyuz

trabzon

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Uyuz vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Kişide, kaşıntı ve döküntüye neden olan, özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösteren ve basit temas yoluyla dahi bulaşabilen 'uyuz' hastalığı, kentte özellikle yurtlarda kalan öğrenciler arasında da yaygınlaşmaya başladı. Kalabalık ortam ve aile içi bulaşa dikkat çeken uzmanlar, en ufak bir kaşıntının ötelenmeyerek erken tanı ve tedavi için doktora başvurulması uyarısında bulunuyor. Pandemi sürecindeki normalleşme sonrası sıkça görülen uyuz vakalarında; tanı konulan hastaların aynı ortamda yaşadığı kişilerle birlikte izole olup, tedavi sürecine girmesi de öneriliyor.'Tedavi konusu çok önemli'Tedavinin önemini anlatan Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hikmet Akyazı, özellikle pandemi döneminde uyuz vakalarında artış yaşandığını belirterek şunları söyledi:'2 aydır geçmeyen bir kaşıntım var'Kaşıntı şikayeti ile hastaneye başvuran Hacer Gülen, “2 aydır geçmeyen bir kaşıntı var vücudumda. İlk başlarda normal bir kaşıntı zannettim. Daha sonra kaşıntının sürekliliği ve geceleri beni uyutmayacak dereceye kadar gelmesiyle mecbur hastaneye başvurdum. Çünkü artık tahammül edemiyordum ve uyuyamadığım, sürekli kaşındığım için ağlıyordum. Burada uyuz olduğumu söyledi doktor. Tedaviye başlayacağım. Öğrenci yurdunda kalıyorum. Arkadaşlarım da geldi benimle beraber. Onlarda da kaşıntı başladı. Hep birlikte tedavi olacağız” dedi.'Birçok kişi uyuz olmuş'Birçok hastanede dermatoloji uzmanlarında sıra bulamadıklarını belirten İlayda Atalay da, “Arkadaşıma uyuz teşhisi konuldu. Zaten uzun süredir sürekli kaşınıyordu. Aynı yurtta kalıyoruz. Sık sık birbirimizle temasımız var. Bizde de kaşıntı başladı. Zaten hiçbir hastanede cildiyecilerde sıra kalmamış. Birçok kişi uyuz olmuş. Tedaviyi uygulayacağız” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220223/turkiyede-uyuz-vakalari-artmaya-devam-ediyor-kasinti-semptomu-gosterenler-ne-yapmali---1054155628.html

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türkiye, uyuz, trabzon