https://tr.sputniknews.com/20220327/zurich-sigorta-logosundaki-zyi-sosyal-medya-hesaplarindan-kaldirdi-1055076024.html

Zurich Sigorta, logosundaki Z harfini sosyal medya hesaplarından kaldırdı

Zurich Sigorta, logosundaki Z harfini sosyal medya hesaplarından kaldırdı

İsviçreli sigorta şirketi Zurich Sigorta Grubu, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna desteğin bir ifadesi olarak yorumlanabileceğinden çekindiği için 'Z'... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T06:37+0300

2022-03-27T06:37+0300

2022-03-27T07:03+0300

ukrayna krizi

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Zurich Sigorta'dan bir yetkili, cumartesi günü The Telegraph'a verdiği demeçte, "Z harfini, izole olarak göründüğü ve yanlış yorumlanabileceği için sosyal kanallardan geçici olarak kaldırıyoruz" dedi.The Telegraph'a göre şirket, mavi bir arka plan üzerinde büyük beyaz bir Z olan logosunu daha sonra tamamen kaldırabilir. Zurich Sigorta, 210'dan fazla ülke ve bölgeyi kapsayan, Avrupa'nın en büyük sigorta şirketlerinden biri. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyonun ardından firma, Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına katılarak, ülkede yeni yerli müşterileri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220323/louis-vouittonin-v-ve-zli-yeni-aksesuarlari-sosyal-medyada-gundem-oldu-operasyon-destegi-1054981708.html

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