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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220327/zurich-sigorta-logosundaki-zyi-sosyal-medya-hesaplarindan-kaldirdi-1055076024.html
Zurich Sigorta, logosundaki Z harfini sosyal medya hesaplarından kaldırdı
Zurich Sigorta, logosundaki Z harfini sosyal medya hesaplarından kaldırdı
İsviçreli sigorta şirketi Zurich Sigorta Grubu, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna desteğin bir ifadesi olarak yorumlanabileceğinden çekindiği için 'Z'... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T06:37+0300
2022-03-27T07:03+0300
ukrayna krizi
sigorta
isviçre
şirket
logo
sosyal medya
zurich sigorta
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Zurich Sigorta'dan bir yetkili, cumartesi günü The Telegraph'a verdiği demeçte, "Z harfini, izole olarak göründüğü ve yanlış yorumlanabileceği için sosyal kanallardan geçici olarak kaldırıyoruz" dedi.The Telegraph'a göre şirket, mavi bir arka plan üzerinde büyük beyaz bir Z olan logosunu daha sonra tamamen kaldırabilir. Zurich Sigorta, 210'dan fazla ülke ve bölgeyi kapsayan, Avrupa'nın en büyük sigorta şirketlerinden biri. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyonun ardından firma, Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına katılarak, ülkede yeni yerli müşterileri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220323/louis-vouittonin-v-ve-zli-yeni-aksesuarlari-sosyal-medyada-gundem-oldu-operasyon-destegi-1054981708.html
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sigorta, isviçre, şirket, logo, sosyal medya, zurich sigorta

Zurich Sigorta, logosundaki Z harfini sosyal medya hesaplarından kaldırdı

06:37 27.03.2022 (güncellendi: 07:03 27.03.2022)
© AP PhotoDonbass Operayonu - Z harfi
Donbass Operayonu - Z harfi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© AP Photo
İsviçreli sigorta şirketi Zurich Sigorta Grubu, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna desteğin bir ifadesi olarak yorumlanabileceğinden çekindiği için 'Z' harfini sosyal medya hesaplarındaki logosundan çıkardı.
Zurich Sigorta'dan bir yetkili, cumartesi günü The Telegraph'a verdiği demeçte, "Z harfini, izole olarak göründüğü ve yanlış yorumlanabileceği için sosyal kanallardan geçici olarak kaldırıyoruz" dedi.
The Telegraph'a göre şirket, mavi bir arka plan üzerinde büyük beyaz bir Z olan logosunu daha sonra tamamen kaldırabilir.
Zurich Sigorta, 210'dan fazla ülke ve bölgeyi kapsayan, Avrupa'nın en büyük sigorta şirketlerinden biri.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyonun ardından firma, Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına katılarak, ülkede yeni yerli müşterileri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
Louis Vuitton - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
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