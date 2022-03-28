Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220328/93-oscar-odulleri-sahiplerini-buluyor-1055089868.html
93. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor
93. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 93. kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T02:41+0300
2022-03-28T02:54+0300
yaşam
oscar
ödül
dune
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054991080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b85c551a68ea91ae6c1e856ed32fc47e.jpg
Bu yıl 93'üncüsü düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde açıklanan ilk kategori 'ses' oldu. En İyi Ses dalında Oscar, Dune filmine verildi.Diğer kategorilerde kazananlarsa şöyle:En İyi Kısa Animasyon dalında Oscar ödülünü The Windshield Wiper aldı.En İyi Kısa Film dalında Oscar, The Long Goodbye'a verildi.En İyi Özgün Müzik Oscar'ının kazananı: DuneEn İyi Kurgu Oscar'ı Dune'a verildiEn İyi Prodüksiyon Tasarımı Oscar'ının kazananı: Dune
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054991080_163:0:811:486_1920x0_80_0_0_7d4112cd4276ab2620e51072b44a4e39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
oscar, ödül, dune

93. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

02:41 28.03.2022 (güncellendi: 02:54 28.03.2022)
© AAOscar ödül töreni
Oscar ödül töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AA
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 93. kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor.
Bu yıl 93'üncüsü düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde açıklanan ilk kategori 'ses' oldu. En İyi Ses dalında Oscar, Dune filmine verildi.
Diğer kategorilerde kazananlarsa şöyle:
En İyi Kısa Animasyon dalında Oscar ödülünü The Windshield Wiper aldı.
En İyi Kısa Film dalında Oscar, The Long Goodbye'a verildi.
En İyi Özgün Müzik Oscar'ının kazananı: Dune
En İyi Kurgu Oscar'ı Dune'a verildi
En İyi Prodüksiyon Tasarımı Oscar'ının kazananı: Dune
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала