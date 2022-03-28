https://tr.sputniknews.com/20220328/93-oscar-odulleri-sahiplerini-buluyor-1055089868.html
93. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor
93. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 93. kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T02:41+0300
2022-03-28T02:41+0300
2022-03-28T02:54+0300
yaşam
oscar
ödül
dune
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Bu yıl 93'üncüsü düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde açıklanan ilk kategori 'ses' oldu. En İyi Ses dalında Oscar, Dune filmine verildi.Diğer kategorilerde kazananlarsa şöyle:En İyi Kısa Animasyon dalında Oscar ödülünü The Windshield Wiper aldı.En İyi Kısa Film dalında Oscar, The Long Goodbye'a verildi.En İyi Özgün Müzik Oscar'ının kazananı: DuneEn İyi Kurgu Oscar'ı Dune'a verildiEn İyi Prodüksiyon Tasarımı Oscar'ının kazananı: Dune
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oscar, ödül, dune
93. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor
02:41 28.03.2022 (güncellendi: 02:54 28.03.2022)
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 93. kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor.
Bu yıl 93'üncüsü düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde açıklanan ilk kategori 'ses' oldu. En İyi Ses dalında Oscar, Dune filmine verildi.
Diğer kategorilerde kazananlarsa şöyle:
En İyi Kısa Animasyon dalında Oscar ödülünü The Windshield Wiper aldı.
En İyi Kısa Film dalında Oscar, The Long Goodbye'a verildi.
En İyi Özgün Müzik Oscar'ının kazananı: Dune
En İyi Kurgu Oscar'ı Dune'a verildi
En İyi Prodüksiyon Tasarımı Oscar'ının kazananı: Dune