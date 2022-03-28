https://tr.sputniknews.com/20220328/93-oscar-odulleri-sahiplerini-buluyor-1055089868.html

93. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

93. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 93. kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T02:41+0300

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yaşam

oscar

ödül

dune

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Bu yıl 93'üncüsü düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde açıklanan ilk kategori 'ses' oldu. En İyi Ses dalında Oscar, Dune filmine verildi.Diğer kategorilerde kazananlarsa şöyle:En İyi Kısa Animasyon dalında Oscar ödülünü The Windshield Wiper aldı.En İyi Kısa Film dalında Oscar, The Long Goodbye'a verildi.En İyi Özgün Müzik Oscar'ının kazananı: DuneEn İyi Kurgu Oscar'ı Dune'a verildiEn İyi Prodüksiyon Tasarımı Oscar'ının kazananı: Dune

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oscar, ödül, dune