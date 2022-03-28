https://tr.sputniknews.com/20220328/abdnin-avrupayi-yanina-cekecek-bir-olay-gerekiyordu-rusya-kiskirtildi-ukrayna-krizi-cikarildi-1055196615.html

'ABD'nin Avrupa'yı yanına çekecek bir olay gerekiyordu, Rusya kışkırtıldı, Ukrayna krizi çıkarıldı'

'ABD'nin Avrupa'yı yanına çekecek bir olay gerekiyordu, Rusya kışkırtıldı, Ukrayna krizi çıkarıldı'

Prof. Köni’ye göre, Biden'la birlikte ABD'nin Avrupa'yı yanına çekeceği bir 'olay' gerekiyordu, Rusya'yı kışkırtarak Ukrayna krizi çıkarıldı. ABD'nin 2014'ten... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T23:17+0300

2022-03-28T23:17+0300

2022-03-31T13:23+0300

eksen

ukrayna krizi

abd

rusya

türkiye

joe biden

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'ABD'nin Avrupa'yı yanına çekecek bir olay gerekiyordu, Rusya kışkırtıldı, Ukrayna krizi çıkarıldı' 'ABD'nin Avrupa'yı yanına çekecek bir olay gerekiyordu, Rusya kışkırtıldı, Ukrayna krizi çıkarıldı'

Biden yönetiminin Rusya Federasyonu'nu çevreleme ve Minsk anlaşmalarını baltalayarak Ukrayna'yı Moskova'ya karşı 'silah haline getirmesinin' tetiklediği harekatının yankıları sürüyor. ABD yönetimi BM Genel Kurulu'nda 140 ülkeyi Rusya'yı kınamaya ikna etmiş olsa da geri kalan 35 ülke dünya nüfusunun yarısını temsil ediyor. Biden yönetimi geçen hafta NATO/G7/AB zirvelerinde 'birlik' görüntüsü oluşturmayı başarırken, Amerikan politikalarının Avrupa'ya maliyetleri tartışılıyor. Sert yaptırımlara rağmen enerji alanı büyük ikilemler yaratıyor.ABD yönetimi Joe Biden'ın ağzından asıl hedefin Rusya'da rejim değişikliği olduğunu itiraz etmişken, Washington'ın Ukrayna savaşını sürdürme kararlılığı ile Avrupa'ya bedellerini Prof. Dr. Hasan Köni ile konuştuk.‘ABD’nin Avrupa’yı yanına çekebilmesi için bir olay gerekiyordu, şimdi yanında bütünleştiler’Prof. Hasan Köni’ye göre, ABD yönetimi Avrupa'daki müttefiklerinin kendisinden kopmasını engellemek için Ukrayna üzerinden Rusya'yı kışkırtarak 'kendisine olay yarattı'. Köni, yaşanılanların Biden yönetiminin stratejisi doğrultusunda gerçekleştiği ve Avrupa'yı kendisine katmakta başarılı olduğu görüşünde:“Biden’ın (Demokrat) partisinin düşüncesinde Trump’ın yaptıklarını geri çevirmek yatıyor. Avrupa Birliği ve NATO’ya karşı Trump’ın bir tavrı vardı. Almanya ve özellikle Fransa’nın başını çektiği AB, bir savunma birliği kuruyorlardı. ABD bu sırada Brexit ile Britanya'yı dışarıya çıkarttı. Bu durumda iki büyük okyanusun ortasında bir Amerika var. Anglosaksonlarla Asya Pasifik’le bir şey kurmaya çalışıyor. Avrupa’yı tekrar yanına çekebilmek için bir olay gerekiyordu. Amerika geri geldi ama bu dönüşü bir tuhaf oldu. Rusya’yı kışkırtarak ve korku yaratarak. Avrupalılar hemen silah almaya başladılar, Ruslar Baltıklara girecek vs. dediler. Halbuki Rusya’nın durumuna bakıyorsunuz. 2021 yılında Rusya’nın bir strateji belgesi yayınlandı. Orada yer alan, içerideki sosyal ekonomik yapıyı güçlendirmek, Amerika’nın enformasyon savaşına karşı çıkarak kendi kültürümüzü güçlendirmek... 'imparatorluğu büyüteceğiz' diye hiçbir şey yok. Koronavirüsten dolayı zaten herkes kendi ülkesini zor besliyor. Bizim de bütün çalışmalarımız Amerika’dan gelen dökümanlar üzerinden gördüğümüz Çin’di. Çin şöyle gelişecek, Amerika ile eşitlenecek. Asıl korktukları ekonomi, Rusya’yla bir çekinceleri yok, herkes yatırım yapabiliyor. Ama birdenbire olay başka tarafa doğru dönmeye başladı. Bunda başarılı oldu ABD, Avrupa, Amerika’nın yanında bütünleşti.”‘NATO müdahale etmeyecekse niye kışkırttınız?’Köni, ABD'ye 'NATO müdahale etmeyecekse, niye bu kadar kışkırttınız' sorusunun sorulması gerektiğini vurguladı. ABD'nin 2014'ten beri Ukrayna'yı silahlandırdığını anımsatan Köni, olayların yeniden tetiklenmesinin Biden'ın başa gelişi sonrası Zelenskiy'nin 24 Mart 2021'de 'Kırım'ı geri alacağız' sözleri olduğunu vurguladı:'Avrupa, Biden ara seçimleri kazansın diye niye fedakarlık yapıyor?'Prof. Köni, Trump'ın da Avrupalılara 'savunma harcamalarını artırın sizi koruyalım' dediğini anımsatırke, Biden yönetimi ile yine aynı şeyin gerçekleştiğini belirtti. Köni'ye göre, Avrupa Biden'ın ara seçimleri kazanması için hem enerji hem gıda konusunda sıkıntıya düşerek fedakarlık yapar hale getirildi. Ancak "Amerika geri döndü ama bu geri dönüş uluslararası sistemi değiştirdi, ekonomiyi değiştirecek" diyen Köni, bir süre sonra pek çok sorunun ortaya çıkacağının altını çizdi:"Avrupa, Biden’ın ara seçimi kazanması için bu ağırlığı niye çeksin, niye fedakarlık yapıyor Amerika için? Trump da 'harcamalarıı arttırın sizi koruyalım' demişti. Aynı durum oldu. Hem silah alacak hem Amerika’nın dediklerini yapacak hem de gıda konusunda sıkıntıya girdiler. Bir de peşinden kısa sürecek bir olay beklediler. 15-20 gün sonra kararlar karşısında Rusya durur diye düşündüler. Ama 4 milyona yakın mülteci oldu. Müttefik gibi davranıyorlar ama 3 ay kaldı mı bu sefer millet kımıldamaya başlayacak. Polonya, Moldova, Gürcistan’ın durumu iyi değildi ki. Bunlar 'sert' ülkelerdi, Amerika da AB içinde de 'demokratik değilsiniz' diye reaksiyon gösterilen ülkeler. Bu ülkelerin yeni sığınmacılarıyla birlikte 2 milyon daha ek gıda beslenmesi nasıl olacak? Gıda fonunundan 4 milyar dolar istemişler. Zaten bir savaş çıksa Avrupa’da çıkacaktı. Feda edilen yer Avrupa. Amerika geri döndü ama bu geri dönüş uluslararası sistemi değiştirdi, ekonomiyi değiştirecek, millet içine kapattı, küreselleşme bitti. Bundan sonra kim parasını gönderecek? Tek yanlı BM kararı olmadan kesiyor, boşaltıyor. Herkes başka sistemde olayı döndürecek, kendi parasına dönecek.”‘Son 10 senede anladık ki olayları yaratan Amerika’ymış’ABD'nin Ortadoğu'daki savaşlarının göçmenlerini istemeyen Avrupa'nın Ukrayna'nın 'beyaz' göçmenlerine kucak açmasının yarattığı resme atıfta bulunan Köni, Avrupa'yı 'herkese bolluk ve neşe içinde yaşıyormuş' gibi sunan bir imaj oluşturmasına dikkat çekti:

https://tr.sputniknews.com/20220329/blinken-rusyanin-gercek-ciddiyet-sinyalini-gormedik-saldirganligi-bitirip-guclerini-cekmesi-gerek-1055143014.html

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ukrayna krizi, abd, rusya, türkiye, joe biden