Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220328/akit-yazari-yakisikli-baskan-erdogan-oyle-bir-aciklama-yapacak-ki-1055093325.html
Akit yazarı Yakışıklı: Başkan Erdoğan öyle bir açıklama yapacak ki
Akit yazarı Yakışıklı: Başkan Erdoğan öyle bir açıklama yapacak ki
Akit gazetesi yazarlarından Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enerji alanında önemli bir açıklama yapacağını... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T08:14+0300
2022-03-28T08:14+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
hacı yakışıklı
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054783966_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7ffa52d107181be27a25c55543f6c573.jpg
Yakışıklı, Erdoğan’ın Belçika ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı bir açıklamayı bugünkü köşesine taşıdı.Türkiye’ye dönüş uçağında yer alan Yakışıklı, gazetecilerin Erdoğan’a şu soruyu sorduğunu yazdı:"Rusya-Ukrayna savaşı sonrası liderler son dönemde arka arkaya ülkemize geliyorlar. Krizler dünyada güç dengelerini değiştiriyor. Türkiye’nin dünyada bir enerji sıkıntısı yaşanırken, liderlerin Türkiye’ye ziyaretleri, bunların hepsini bir araya getirecek olursak, Türkiye’nin enerji hub’ı olma hedefi vardı, bu hedefte mesafenin azaldığını söyleyebilir miyiz?"Yakışıklı’nın aktardığına göre Erdoğan da şu yanıtı verdi:"İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda “Bu da nereden çıktı” diyeceksiniz. Bu görüşmelerden inşallah şöyle dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, inşallah arkadaşlarımız da görüşmeleri devam ettirecekler, bu görüşmelerin devamında da biz bunun açıklamasını yapacağız."Akit yazarı, yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:Başkan Erdoğan’dan böyle bir cevap bekliyordum, aslında daha geniş ipuçları da bekliyordum ama demek ki işler tam netleşince açıklama yapacak. Yapılacak açıklama “Türkiye Ekseni’nin” mihenk taşlarından biri olup ülkemizi “küresel güç” liginde üst sıralara taşıyacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054783966_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_903a4a44a8e980f0b1ee9a4f17cdc018.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, hacı yakışıklı, enerji

Akit yazarı Yakışıklı: Başkan Erdoğan öyle bir açıklama yapacak ki

08:14 28.03.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AA
Akit gazetesi yazarlarından Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enerji alanında önemli bir açıklama yapacağını söyledi.
Yakışıklı, Erdoğan’ın Belçika ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı bir açıklamayı bugünkü köşesine taşıdı.
Türkiye’ye dönüş uçağında yer alan Yakışıklı, gazetecilerin Erdoğan’a şu soruyu sorduğunu yazdı:
"Rusya-Ukrayna savaşı sonrası liderler son dönemde arka arkaya ülkemize geliyorlar. Krizler dünyada güç dengelerini değiştiriyor. Türkiye’nin dünyada bir enerji sıkıntısı yaşanırken, liderlerin Türkiye’ye ziyaretleri, bunların hepsini bir araya getirecek olursak, Türkiye’nin enerji hub’ı olma hedefi vardı, bu hedefte mesafenin azaldığını söyleyebilir miyiz?"
Yakışıklı’nın aktardığına göre Erdoğan da şu yanıtı verdi:
"İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda “Bu da nereden çıktı” diyeceksiniz. Bu görüşmelerden inşallah şöyle dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, inşallah arkadaşlarımız da görüşmeleri devam ettirecekler, bu görüşmelerin devamında da biz bunun açıklamasını yapacağız."
Akit yazarı, yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:
Başkan Erdoğan’dan böyle bir cevap bekliyordum, aslında daha geniş ipuçları da bekliyordum ama demek ki işler tam netleşince açıklama yapacak. Yapılacak açıklama “Türkiye Ekseni’nin” mihenk taşlarından biri olup ülkemizi “küresel güç” liginde üst sıralara taşıyacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала