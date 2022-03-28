https://tr.sputniknews.com/20220328/akit-yazari-yakisikli-baskan-erdogan-oyle-bir-aciklama-yapacak-ki-1055093325.html
Akit yazarı Yakışıklı: Başkan Erdoğan öyle bir açıklama yapacak ki
Akit yazarı Yakışıklı: Başkan Erdoğan öyle bir açıklama yapacak ki
Akit gazetesi yazarlarından Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enerji alanında önemli bir açıklama yapacağını... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T08:14+0300
2022-03-28T08:14+0300
2022-03-28T08:14+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
hacı yakışıklı
enerji
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Yakışıklı, Erdoğan’ın Belçika ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı bir açıklamayı bugünkü köşesine taşıdı.Türkiye’ye dönüş uçağında yer alan Yakışıklı, gazetecilerin Erdoğan’a şu soruyu sorduğunu yazdı:"Rusya-Ukrayna savaşı sonrası liderler son dönemde arka arkaya ülkemize geliyorlar. Krizler dünyada güç dengelerini değiştiriyor. Türkiye’nin dünyada bir enerji sıkıntısı yaşanırken, liderlerin Türkiye’ye ziyaretleri, bunların hepsini bir araya getirecek olursak, Türkiye’nin enerji hub’ı olma hedefi vardı, bu hedefte mesafenin azaldığını söyleyebilir miyiz?"Yakışıklı’nın aktardığına göre Erdoğan da şu yanıtı verdi:"İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda “Bu da nereden çıktı” diyeceksiniz. Bu görüşmelerden inşallah şöyle dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, inşallah arkadaşlarımız da görüşmeleri devam ettirecekler, bu görüşmelerin devamında da biz bunun açıklamasını yapacağız."Akit yazarı, yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:Başkan Erdoğan’dan böyle bir cevap bekliyordum, aslında daha geniş ipuçları da bekliyordum ama demek ki işler tam netleşince açıklama yapacak. Yapılacak açıklama “Türkiye Ekseni’nin” mihenk taşlarından biri olup ülkemizi “küresel güç” liginde üst sıralara taşıyacak.
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recep tayyip erdoğan, hacı yakışıklı, enerji
Akit yazarı Yakışıklı: Başkan Erdoğan öyle bir açıklama yapacak ki
Akit gazetesi yazarlarından Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enerji alanında önemli bir açıklama yapacağını söyledi.
Yakışıklı, Erdoğan’ın Belçika ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı bir açıklamayı bugünkü köşesine taşıdı.
Türkiye’ye dönüş uçağında yer alan Yakışıklı, gazetecilerin Erdoğan’a şu soruyu sorduğunu yazdı:
"Rusya-Ukrayna savaşı sonrası liderler son dönemde arka arkaya ülkemize geliyorlar. Krizler dünyada güç dengelerini değiştiriyor. Türkiye’nin dünyada bir enerji sıkıntısı yaşanırken, liderlerin Türkiye’ye ziyaretleri, bunların hepsini bir araya getirecek olursak, Türkiye’nin enerji hub’ı olma hedefi vardı, bu hedefte mesafenin azaldığını söyleyebilir miyiz?"
Yakışıklı’nın aktardığına göre Erdoğan da şu yanıtı verdi:
"İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda “Bu da nereden çıktı” diyeceksiniz. Bu görüşmelerden inşallah şöyle dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, inşallah arkadaşlarımız da görüşmeleri devam ettirecekler, bu görüşmelerin devamında da biz bunun açıklamasını yapacağız."
Akit yazarı, yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:
Başkan Erdoğan’dan böyle bir cevap bekliyordum, aslında daha geniş ipuçları da bekliyordum ama demek ki işler tam netleşince açıklama yapacak. Yapılacak açıklama “Türkiye Ekseni’nin” mihenk taşlarından biri olup ülkemizi “küresel güç” liginde üst sıralara taşıyacak.