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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220328/alman-bakan-artan-enerji-fiyatlariyla-basa-cikmak-icin-kazak-giyinik-1055119951.html
Alman Bakan: Artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmak için kazak giyinin
Alman Bakan: Artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmak için kazak giyinin
Baden-Württemberg Eyaleti Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Peter Hauk, artan enerji fiyatlarına rağmen Rusya'dan yapılan enerji ithalatının tamamen... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T22:56+0300
2022-03-28T23:02+0300
ukrayna krizi
almanya
rusya
enerji
petrol
gaz
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Almanya'da Baden-Württemberg Eyaleti Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Peter Hauk, Almanların üzerinde yaratacağı etkiye rağmen Rusya'dan gaz ve petrol ithalatının tamamen yasaklanmasını desteklediğini söyledi."Bir kazakla kışın 15 dereceye dayanabilirsiniz. Kimse bundan ölmez" diyen Bakan, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı operasyona atıfta bulunarak, "Ancak insanlar başka yerlerde ölüyor" dedi.Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi olan Hauk'un bu açıklamasına, Alman Kiracılar Derneği'nden sert tepki geldi. Dernek, bu açıklamaların, bakanın yaşlıların veya evden çalışanların ihtiyaçlarını anlamadığını gösterdiğini ifade etti.
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almanya, rusya, enerji, petrol, gaz

Alman Bakan: Artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmak için kazak giyinin

22:56 28.03.2022 (güncellendi: 23:02 28.03.2022)
© AFP 2022 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Baden-Württemberg Eyaleti Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Peter Hauk, artan enerji fiyatlarına rağmen Rusya'dan yapılan enerji ithalatının tamamen yasaklanmasını savunarak, Bir kazakla kışın 15 dereceye dayanabilirsiniz. Kimse bundan ölmez" dedi.
Almanya'da Baden-Württemberg Eyaleti Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Peter Hauk, Almanların üzerinde yaratacağı etkiye rağmen Rusya'dan gaz ve petrol ithalatının tamamen yasaklanmasını desteklediğini söyledi.
"Bir kazakla kışın 15 dereceye dayanabilirsiniz. Kimse bundan ölmez" diyen Bakan, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı operasyona atıfta bulunarak, "Ancak insanlar başka yerlerde ölüyor" dedi.
Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi olan Hauk'un bu açıklamasına, Alman Kiracılar Derneği'nden sert tepki geldi. Dernek, bu açıklamaların, bakanın yaşlıların veya evden çalışanların ihtiyaçlarını anlamadığını gösterdiğini ifade etti.
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