https://tr.sputniknews.com/20220328/alman-bakan-artan-enerji-fiyatlariyla-basa-cikmak-icin-kazak-giyinik-1055119951.html

Alman Bakan: Artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmak için kazak giyinin

Alman Bakan: Artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmak için kazak giyinin

Baden-Württemberg Eyaleti Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Peter Hauk, artan enerji fiyatlarına rağmen Rusya'dan yapılan enerji ithalatının tamamen... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T22:56+0300

2022-03-28T22:56+0300

2022-03-28T23:02+0300

ukrayna krizi

almanya

rusya

enerji

petrol

gaz

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Almanya'da Baden-Württemberg Eyaleti Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Peter Hauk, Almanların üzerinde yaratacağı etkiye rağmen Rusya'dan gaz ve petrol ithalatının tamamen yasaklanmasını desteklediğini söyledi."Bir kazakla kışın 15 dereceye dayanabilirsiniz. Kimse bundan ölmez" diyen Bakan, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı operasyona atıfta bulunarak, "Ancak insanlar başka yerlerde ölüyor" dedi.Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi olan Hauk'un bu açıklamasına, Alman Kiracılar Derneği'nden sert tepki geldi. Dernek, bu açıklamaların, bakanın yaşlıların veya evden çalışanların ihtiyaçlarını anlamadığını gösterdiğini ifade etti.

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almanya, rusya, enerji, petrol, gaz