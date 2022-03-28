https://tr.sputniknews.com/20220328/arastirma-sirketler-bu-yil-ramazan-kolisine-100-ile-200-tl-arasinda-butce-ayirdi-1055117901.html

Araştırma: Şirketler bu yıl ramazan kolisine 100 ile 200 TL arasında bütçe ayırdı

Araştırma: Şirketler bu yıl ramazan kolisine 100 ile 200 TL arasında bütçe ayırdı

Avansas'ın 81 ilde 4 binin üzerinde iş yeri sahibi ve yöneticileriyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 100 iş yerinden 38’i ramazan kolisi dağıtmayı... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T20:38+0300

2022-03-28T20:38+0300

2022-03-28T20:38+0300

ekonomi

ramazan

koli

yardım

şirket

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E-ticaret platformu Avansas, marketler ve e-ticaret sitelerinin ramazan kolilerini satışa sunmaya başladığı bu dönemde birçok alternatif arasında kalan müşterilerin koli tercihindeki satın alma davranışlarını araştırdı.Türkiye’nin 81 ilinde ve 4 bin kişinin üzerinde müşterinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin koli içerisinde kaliteli markalar bulunmasına verdiği önem kriterinde 2021 yılında göre düşüş gözlemlendi.Bunun yanı sıra ramazan kolisinin uygun fiyatlı olması kriteri geçen yıla göre daha yüksek bir tercih sebebi haline geldi.İş yerlerinin yüzde 56’sı koli içerisinde yer alan ürünlerin bilindik ve kaliteli markalardan oluşması gerektiğini vurguladı. Yüzde 44’ü ise kolinin uygun fiyatlı olması gerektiğini dile getirdi.Ürün çeşitliliğine önem veren tüketiciler, satın alacakları erzak paketinde mutlaka yer alması gereken 15 ürünü şöyle sıraladı: Çay, sıvı yağ, pirinç, makarna, şeker, salça, un, bulgur, kırmızı mercimek, zeytin, fasulye, tuz, arpa şehriye, hurma ve süt.Katılımcıların yüzde 60’ı içerisinde 19-25 çeşit ürün bulunan orta boy erzak kolisini tercih ediyorAraştırmadan çıkan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 60’ı içerisinde 19-25 çeşit ürün bulunan orta boy, yüzde 30’u içerisinde 12-25 çeşit ürün bulunan küçük boydaki ramazan kolilerini tercih ettiklerini belirtirken, iş yerlerinin 2022 yılında bir adet ramazan kolisi için ortalama 100 TL-200 TL aralığında bütçe ayırmayı öngördüğü aktarıldı.Araştırma sonuçlarına göre, iş yerlerinin yüzde 38'i ramazan ayında, çalışanlarına veya ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı yapmayı düşünüyor. Koli dağıtma potansiyeli olanların yüzde 52’si hazır koli dağıtmayı düşünürken, bu yıl koliyi kendilerinin hazırlayacağını belirtenlerin oranında ise artış gözlemlendi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ramazan, koli, yardım, şirket