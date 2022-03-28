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'Atık ayçiçek yağından yeni yağ yapılıyor' iddiası
'Atık ayçiçek yağından yeni yağ yapılıyor' iddiası
Hürriyet yazarı Sefer Levent, son dönemde fiyatları artan ayçiçek yağının atıklarından, yeni yağ yapıldığı iddiasını yazdı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T07:39+0300
2022-03-28T07:39+0300
türkiye
ayçiçek yağı
sefer levent
restoran
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Levent, bazı firmaların bu yöntemle normalde litresi 30 ila 40 lira olan ayçiçek yağının litresine 5 lira ödediğini söyledi.Levent, sağlık için büyük tehdit oluşturan uygulamanın detayları hakkında şunları kaydetti:"Lokantalarda, yemek fabrikalarında biriken atık yağlar lisanslı şirketlere teslim edilmek zorunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre bu yağlar isteğe göre çöpe atılamıyor; kanalizasyon sistemine boca edilemiyor.Bazı lokanta ve yemek fabrikalarındaki aşçı, bulaşıkçı gibi elemanlar atık yağların bir bölümünü sisteme girmeyerek, saklıyor.Bu yağlar, işbirliği içinde oldukları atık yağ şirketi çalışanlarına ya da kaçakçılara el altından teslim ediliyor. Yapılan bu teslimatın sonucunda da atık yağı kayıtsız bir şekilde satan kişilere 50 kg’lık bidonlardaki yağ için açıktan para ödeniyor.Sonrasında bu atık yağlar merdiven altı üretim yapan firmalara satılıyor. İddia o ki, bu firmalar atık yağın litresine 5 TL civarında para ödüyor.Merdiven altı firmalar atık yağları işlemden geçirip ham ayçiçek yağına karıştırıyor. Böylece çok ucuz bir maliyetle ellerindeki ham yağ miktarını arttırıyorlar.Elde edilen zararlı yağ irili ufaklı restoran, lokanta veya yemek fabrikalarına iskontolu bir biçimde satılıyor.Sonunda bu yağ ile yapılmış yemekler tüketicinin önüne konuluyor."
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ayçiçek yağı, sefer levent, restoran

'Atık ayçiçek yağından yeni yağ yapılıyor' iddiası

07:39 28.03.2022
© AAAyçiçek yağı
Ayçiçek yağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AA
Hürriyet yazarı Sefer Levent, son dönemde fiyatları artan ayçiçek yağının atıklarından, yeni yağ yapıldığı iddiasını yazdı.
Levent, bazı firmaların bu yöntemle normalde litresi 30 ila 40 lira olan ayçiçek yağının litresine 5 lira ödediğini söyledi.
Levent, sağlık için büyük tehdit oluşturan uygulamanın detayları hakkında şunları kaydetti:
"Lokantalarda, yemek fabrikalarında biriken atık yağlar lisanslı şirketlere teslim edilmek zorunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre bu yağlar isteğe göre çöpe atılamıyor; kanalizasyon sistemine boca edilemiyor.
Bazı lokanta ve yemek fabrikalarındaki aşçı, bulaşıkçı gibi elemanlar atık yağların bir bölümünü sisteme girmeyerek, saklıyor.
Bu yağlar, işbirliği içinde oldukları atık yağ şirketi çalışanlarına ya da kaçakçılara el altından teslim ediliyor. Yapılan bu teslimatın sonucunda da atık yağı kayıtsız bir şekilde satan kişilere 50 kg’lık bidonlardaki yağ için açıktan para ödeniyor.
Sonrasında bu atık yağlar merdiven altı üretim yapan firmalara satılıyor. İddia o ki, bu firmalar atık yağın litresine 5 TL civarında para ödüyor.
Merdiven altı firmalar atık yağları işlemden geçirip ham ayçiçek yağına karıştırıyor. Böylece çok ucuz bir maliyetle ellerindeki ham yağ miktarını arttırıyorlar.
Elde edilen zararlı yağ irili ufaklı restoran, lokanta veya yemek fabrikalarına iskontolu bir biçimde satılıyor.
Sonunda bu yağ ile yapılmış yemekler tüketicinin önüne konuluyor."
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