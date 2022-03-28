https://tr.sputniknews.com/20220328/ato-baskani-baran-yeme-icme-hizmetlerindeki-kdv-indirimini-sektoru-ferahlatacak-1055121255.html
ATO Başkanı Baran: Yeme içme hizmetlerindeki KDV indirimi sektörü ferahlatacak
ATO Başkanı Baran: Yeme içme hizmetlerindeki KDV indirimi sektörü ferahlatacak
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran, yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin uzun süredir sıkıntı çeken sektör... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T23:56+0300
2022-03-28T23:56+0300
2022-03-28T23:58+0300
ekonomi
kdv
indirim
recep tayyip erdoğan
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ATO Başkanı Gürsel Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.Gürsel Baran paylaşımında, "Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber oldu. Üyelerimizin taleplerine kulak veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin fiyat artışlarının önüne geçme yönünde faydası olacağına inanıyorum. Tıbbi cihaz ile arsa ve arazilerde KDV indirimi de sektörel faaliyetlerin artmasına katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220328/kdv-duzenlemesinin-ayrintilari-belli-oldu-1055120272.html
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kdv, indirim, recep tayyip erdoğan
ATO Başkanı Baran: Yeme içme hizmetlerindeki KDV indirimi sektörü ferahlatacak
23:56 28.03.2022 (güncellendi: 23:58 28.03.2022) Abone ol
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran, yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber olduğunu bildirdi.
ATO Başkanı Gürsel Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Gürsel Baran paylaşımında, "Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber oldu. Üyelerimizin taleplerine kulak veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin fiyat artışlarının önüne geçme yönünde faydası olacağına inanıyorum. Tıbbi cihaz ile arsa ve arazilerde KDV indirimi de sektörel faaliyetlerin artmasına katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.