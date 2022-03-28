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https://tr.sputniknews.com/20220328/ato-baskani-baran-yeme-icme-hizmetlerindeki-kdv-indirimini-sektoru-ferahlatacak-1055121255.html
ATO Başkanı Baran: Yeme içme hizmetlerindeki KDV indirimi sektörü ferahlatacak
ATO Başkanı Baran: Yeme içme hizmetlerindeki KDV indirimi sektörü ferahlatacak
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran, yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin uzun süredir sıkıntı çeken sektör... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
kdv
indirim
recep tayyip erdoğan
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ATO Başkanı Gürsel Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.Gürsel Baran paylaşımında, "Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber oldu. Üyelerimizin taleplerine kulak veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin fiyat artışlarının önüne geçme yönünde faydası olacağına inanıyorum. Tıbbi cihaz ile arsa ve arazilerde KDV indirimi de sektörel faaliyetlerin artmasına katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220328/kdv-duzenlemesinin-ayrintilari-belli-oldu-1055120272.html
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kdv, indirim, recep tayyip erdoğan

ATO Başkanı Baran: Yeme içme hizmetlerindeki KDV indirimi sektörü ferahlatacak

23:56 28.03.2022 (güncellendi: 23:58 28.03.2022)
© AAAnkara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AA
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran, yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber olduğunu bildirdi.
ATO Başkanı Gürsel Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Gürsel Baran paylaşımında, "Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber oldu. Üyelerimizin taleplerine kulak veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin fiyat artışlarının önüne geçme yönünde faydası olacağına inanıyorum. Tıbbi cihaz ile arsa ve arazilerde KDV indirimi de sektörel faaliyetlerin artmasına katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Marketlerde KDV indirimi denetimi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
EKONOMİ
KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
23:01
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