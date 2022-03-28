https://tr.sputniknews.com/20220328/babacanin-davetiyle-6-muhalefet-partisi-genel-baskaninin-bir-araya-geldigi-toplanti-sona-erdi--1055088818.html

Altı muhalefet partisi genel başkanından ortak açıklama: İş birliğimizi uyumla sürdürmeye kararlıyız

Altı muhalefet partisi genel başkanından ortak açıklama: İş birliğimizi uyumla sürdürmeye kararlıyız

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın daveti üzerine bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanının yaptığı ortak açıklamada, "Milletimizin bilmesini... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T00:51+0300

2022-03-28T00:51+0300

2022-03-28T01:20+0300

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın daveti üzerine DEVA Partisi Genel Merkezindeki çalışma yemeğinde buluştu.6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı 5 saat sürdü.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanının yaptığı ortak açıklamada, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk. Geçtiğimiz ay içinde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk" denildi.Babacan'ın daveti üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın DEVA Partisi Genel Merkezinde bir araya geldiği çalışma yemeğinin ardından yazılı ortak açıklama yapıldı.Altı siyasi partinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş" konusunda tam bir mutabakata vardığı ve ortak mutabakat metnini 28 Şubat'ta milletle paylaştığı hatırlatılan açıklamada, "Yarının Türkiyesi'ni inşa etmek üzere 12 Şubat tarihindeki toplantımızda kararlaştırdığımız iş birliği alanlarını değerlendirmek ve ilerletmek amacıyla bugün tekrar bir araya geldik" ifadesine yer verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada ayrıca, hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu oluşturulduğu aktarıldı.Ülkenin içinde bulunduğu 'derin ekonomik krizin' değerlendirildiği belirtilen ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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