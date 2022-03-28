https://tr.sputniknews.com/20220328/bakan-karaismailoglu-bu-parayla-1-canakkale-koprusu-3-tokat-havalimani-yapilabilir-1055115158.html
Bakan Karaismailoğlu: Bu parayla 1 Çanakkale köprüsü 3 Tokat Havalimanı yapılabilir
Bakan Karaismailoğlu: Bu parayla 1 Çanakkale köprüsü 3 Tokat Havalimanı yapılabilir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun, kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euro'luk ilk taksitini... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T19:10+0300
2022-03-28T19:10+0300
2022-03-28T19:13+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
antalya
kira
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun, kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni'nde konuşma yaptı.Karaismailoğlu, 2 milyar 138 milyon euro'luk tutarla neler yapılabileceğine işaret ederek, "2 tane Boğaz köprüsü yapılabilir. 1 tane Çanakkale Köprüsü artı yanında 3 tane Tokat Havalimanı yapılabilir. 2 tane Avrasya Tüneli yapılabilir" dedi.
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adil karaismailoğlu, antalya, kira
Bakan Karaismailoğlu: Bu parayla 1 Çanakkale köprüsü 3 Tokat Havalimanı yapılabilir
19:10 28.03.2022 (güncellendi: 19:13 28.03.2022) Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun, kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euro'luk ilk taksitini (peşinat) ödediğini belirterek,"2 tane Boğaz köprüsü yapılabilir. 1 tane Çanakkale Köprüsü artı yanında 3 tane Tokat Havalimanı yapılabilir. 2 tane Avrasya Tüneli yapılabilir" dediç
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun, kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni'nde konuşma yaptı.
Karaismailoğlu, 2 milyar 138 milyon euro'luk tutarla neler yapılabileceğine işaret ederek, "2 tane Boğaz köprüsü yapılabilir. 1 tane Çanakkale Köprüsü artı yanında 3 tane Tokat Havalimanı yapılabilir. 2 tane Avrasya Tüneli yapılabilir" dedi.