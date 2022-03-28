https://tr.sputniknews.com/20220328/bakan-karaismailoglu-bu-parayla-1-canakkale-koprusu-3-tokat-havalimani-yapilabilir-1055115158.html

Bakan Karaismailoğlu: Bu parayla 1 Çanakkale köprüsü 3 Tokat Havalimanı yapılabilir

Bakan Karaismailoğlu: Bu parayla 1 Çanakkale köprüsü 3 Tokat Havalimanı yapılabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun, kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euro'luk ilk taksitini... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T19:10+0300

2022-03-28T19:10+0300

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türkiye

adil karaismailoğlu

antalya

kira

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun, kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni'nde konuşma yaptı.Karaismailoğlu, 2 milyar 138 milyon euro'luk tutarla neler yapılabileceğine işaret ederek, "2 tane Boğaz köprüsü yapılabilir. 1 tane Çanakkale Köprüsü artı yanında 3 tane Tokat Havalimanı yapılabilir. 2 tane Avrasya Tüneli yapılabilir" dedi.

türkiye

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adil karaismailoğlu, antalya, kira