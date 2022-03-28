Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220328/bakan-karaismailogludan-antalya-havalimani-projesi-aciklamasi-projenin-ilk-kira-taksiti-odendi-1055102502.html
Bakan Karaismailoğlu'dan Antalya Havalimanı Projesi açıklaması: 'Projenin ilk kira taksiti ödendi'
Bakan Karaismailoğlu'dan Antalya Havalimanı Projesi açıklaması: 'Projenin ilk kira taksiti ödendi'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euroluk ilk taksidini... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T13:06+0300
2022-03-28T13:06+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
köprü
havalimanı
antalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044393100_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_af171391c0443024e0b65a4a8de3ff76.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter'dan "Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu bugün ayrıntıları aktardı.'İlk taksit ödendi'Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euro'luk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220319/karayollari-genel-mudurlugunden-1915-canakkale-koprusu-aciklamasi-iddia-edilen-zarar-hayal-urunu-1054879579.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044393100_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_ce560bea7236a325f56fa1b1d87dfe6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adil karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, köprü, havalimanı, antalya

Bakan Karaismailoğlu'dan Antalya Havalimanı Projesi açıklaması: 'Projenin ilk kira taksiti ödendi'

13:06 28.03.2022
© AAAdil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AA
Abone olTelegram
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euroluk ilk taksidini (peşinat) ödediğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter'dan "Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu bugün ayrıntıları aktardı.

'İlk taksit ödendi'

Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euro'luk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.
1915 Çanakkale köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
TÜRKİYE
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması: İddia edilen zarar hayal ürünü
19 Mart, 19:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала