https://tr.sputniknews.com/20220328/bakan-karaismailogludan-antalya-havalimani-projesi-aciklamasi-projenin-ilk-kira-taksiti-odendi-1055102502.html
Bakan Karaismailoğlu'dan Antalya Havalimanı Projesi açıklaması: 'Projenin ilk kira taksiti ödendi'
Bakan Karaismailoğlu'dan Antalya Havalimanı Projesi açıklaması: 'Projenin ilk kira taksiti ödendi'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euroluk ilk taksidini... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T13:06+0300
2022-03-28T13:06+0300
2022-03-28T13:06+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
köprü
havalimanı
antalya
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter'dan "Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu bugün ayrıntıları aktardı.'İlk taksit ödendi'Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euro'luk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220319/karayollari-genel-mudurlugunden-1915-canakkale-koprusu-aciklamasi-iddia-edilen-zarar-hayal-urunu-1054879579.html
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adil karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, köprü, havalimanı, antalya
Bakan Karaismailoğlu'dan Antalya Havalimanı Projesi açıklaması: 'Projenin ilk kira taksiti ödendi'
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euroluk ilk taksidini (peşinat) ödediğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter'dan "Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu bugün ayrıntıları aktardı.
'İlk taksit ödendi'
Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euro'luk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.