https://tr.sputniknews.com/20220328/bakan-karaismailogludan-antalya-havalimani-projesi-aciklamasi-projenin-ilk-kira-taksiti-odendi-1055102502.html

Bakan Karaismailoğlu'dan Antalya Havalimanı Projesi açıklaması: 'Projenin ilk kira taksiti ödendi'

Bakan Karaismailoğlu'dan Antalya Havalimanı Projesi açıklaması: 'Projenin ilk kira taksiti ödendi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euroluk ilk taksidini... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T13:06+0300

2022-03-28T13:06+0300

2022-03-28T13:06+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

köprü

havalimanı

antalya

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter'dan "Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu bugün ayrıntıları aktardı.'İlk taksit ödendi'Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon euro'luk ilk taksitini (peşinat) ödediğini bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220319/karayollari-genel-mudurlugunden-1915-canakkale-koprusu-aciklamasi-iddia-edilen-zarar-hayal-urunu-1054879579.html

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adil karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, köprü, havalimanı, antalya