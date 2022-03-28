https://tr.sputniknews.com/20220328/bakan-soyludan-kilicdarogluna-bildiriyi-hangi-buyukelcilige-duzeltmeye-gonderdin-bunu-acikla-1055089632.html

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla

İçişleri Bakanı Soylu, "Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6'lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T02:08+0300

2022-03-28T02:08+0300

2022-03-28T02:09+0300

politika

süleyman soylu

kemal kılıçdaroğlu

bildiri

esenyurt

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Esenyurt İlçe Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi'nin toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün seçim yapılsa salonda gördüğü coşkuya istinaden, Esenyurtluların seçimin tozunu attıracağına inandığını söyledi.Türkiye'yi yönetmek isteyenlerin 6'lı bir masa kurduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:Soylu, Türkiye'nin yarınlara umutla bakan yatırımları olduğunu dile getirerek, bunların Türk milletinin desteğiyle yapıldığını söyledi.Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile 15 Temmuz darbesinin amacının ülkeyi kaosa sürüklemek olduğunu aktaran Soylu, Türk halkının tüm bu olaylar karşısında hiç korkmadığını ve sinmediğini, bu minnet duygusunu ifade etmek için Esenyurt'a geldiğini belirtti.Türkiye'yi zillet altında bırakmak isteyenlerin etraftaki coğrafyayı kana bulamak isteyenler olduğuna işaret eden Soylu, "Bu ülkeyi şu 6'lı masanın birbirine benzemeyenlerine teslim etmek isteyenler, bu ülkenin değerlerini allak bullak etmek isteyenlerdir. Biz bu toprakların bütün zenginliklerine karşı bir sorumluluk sahibiyiz. Elimize tarihi bir fırsat geçmiştir, bu bir millet ve insanlık meselesidir. Bu fırsat bir daha belki de elimize geçmeyecektir. Erdoğan gibi liderler yüz yılda bir gelir. Karabağ, milletlerimizin böğrüne saplanmış hançerdi, onu oradan çıkarmaya kimse cesaret edemedi. Ancak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan zamanını kolladı ve o hançeri çıkardı" ifadelerine yer verdi.'Türkiye son üç yüz yılın en güçlü zamanındadır'Soylu, gelecek seçimi Esenyurt'ta tekrar kazanacaklarını vurgulayarak, "Yer gök inleyecek, buradaki heyecanı görüyorum. Bunun için çok çalışmamız ve gayret göstermemiz lazım. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya söyleyecek sözümüzü en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Türkiye son üç yüz yılın en güçlü zamanındadır" diye konuştu.AK Partili gençlere seslenen Soylu, "Gençler AK Parti'den uzaklaştı" gibi açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Soylu, "Onlar tırı vırı şeyler. Biz gençlerin kimlerle yürüyeceğini bilen bir anlayışa sahibiz. Genç geleceğine bakar, yalan söyleyene bakmaz. O yüzden siz gençlere çok görev düşüyor. Sadece bir Türkiye ideali değil, bir dünya idealini anlatacaksınız. Biz bu milleti bıraksak, bu millet bizi bırakmaz. Bu millet akıllı ve feraset sahibi bir millettir. Bu millet, Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi nereden nereye getirdiğini biliyor. Bu millet, 20 yıllık iktidarın ilk günkü hevesini görmek istiyor. Bunu hep birlikte sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.'2023 Esenyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcı olacak'Bakan Soylu, konuşmasının ardından gençlerin, "Cumhurbaşkanını ara" sloganları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.Sesi, toplantı salonuna verilen Erdoğan, şöyle konuştu:

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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, bildiri, esenyurt