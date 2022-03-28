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Bin yıllık mumyalar Aksaray'da: Aralarında kedi mumyası da var
Bin yıllık mumyalar Aksaray'da: Aralarında kedi mumyası da var
Aksaray ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait 13 mumya müzede ziyaretçilerini bekliyor. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T12:43+0300
2022-03-28T12:48+0300
mumya
kedi
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aksaray
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Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya'ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'da kedi, bebek ve yetişkin mumyalar sergileniyor.Kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan toplam 13 mumya, Türkiye’nin ilk ve tek mumya seksiyonuna sahip Aksaray Müzesi'nde yer alıyor. Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan mumyalar, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.Mumyalar hakkında bilgi veren Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, toplamda 13 adet mumya bulunduğunu belirtti:Cesedin organları boşaltılarak balmumu ile kaplanıyorMısır’a göre Türkiye’deki mumyalama tekniğinin farklı olduğuna dikkat çeken Yusuf Altın, şunları paylaştı:'Kedi çok sevildiği için balmumu ile kaplanıp korunmuş'Mumyalama tekniği ile sahibi tarafından çok sevilen bir kedinin de mumyalanarak korunduğunu ifade eden Müze Müdürü Yusuf Altın, kazı kurtarma çalışmalarında bir adet kedi mumyası bulunduğunu ifade etti. Kedi mumyasının da çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Altın, “Diğer bir mumyamız ise özellikle çocuklarımızın dikkatini çeken kedi mumyamız var. Kedi mumyamızda muhtemelen sahibi tarafından çok sevildiği için balmumu ile kaplanıp korunmuş. Bizler de bunu tespit ettikten sonra onu da müzemizde sergiliyoruz. Mumyalarımızın hepsi 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait mumyalar. Yani yaklaşık bin yıllık mumyalar” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220304/japonyada-balik-kuyruklu-insan-yuzlu-denizkizi-mumyasinin-sirri-300-yil-sonra-cozulecek-1054437620.html
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mumya, kedi, aksaray

Bin yıllık mumyalar Aksaray'da: Aralarında kedi mumyası da var

12:43 28.03.2022 (güncellendi: 12:48 28.03.2022)
© İHAAksaray, kedi mumyası
Aksaray, kedi mumyası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© İHA
Aksaray ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait 13 mumya müzede ziyaretçilerini bekliyor.
Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya'ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'da kedi, bebek ve yetişkin mumyalar sergileniyor.
Kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan toplam 13 mumya, Türkiye’nin ilk ve tek mumya seksiyonuna sahip Aksaray Müzesi'nde yer alıyor. Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan mumyalar, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.
Mumyalar hakkında bilgi veren Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, toplamda 13 adet mumya bulunduğunu belirtti:
“Aksaray Müzemiz bünyesinde bulunan 13 mumya ile Türkiye’de mumya seksiyonu bulunan tek müzemiz. Amasya ve Niğde Müzesi'nde de birer tane mumya var ama bu şekilde sergilenen tek seksiyona sahip olan müzemiz ülkemizde Aksaray Müzesi'dir. Müzemizdeki mumyalar, Ihlara Vadisi'nde bulunan kiliselerdeki yapılan kurtarma kazıları neticesinde bulunmuştur. Mumyalarımızın diğer bir kısmı Çanlı Kilise’de yaklaşık bundan bin yıl önce yapılan kiliselerden bulunmuştur. Bunlar 2000’li yıllardan itibaren müze kurtarma kazıları ile müzemize kazandırıldı.”
© İHAAksaray ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait 13 mumya müzede ziyaretçilerini bekliyor.
Aksaray ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait 13 mumya müzede ziyaretçilerini bekliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
Aksaray ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait 13 mumya müzede ziyaretçilerini bekliyor.
© İHA

Cesedin organları boşaltılarak balmumu ile kaplanıyor

Mısır’a göre Türkiye’deki mumyalama tekniğinin farklı olduğuna dikkat çeken Yusuf Altın, şunları paylaştı:
“Bu mumyalardan bebek mumyası kendi içerisinde çok teknik bir çalışma getiriyor. Çünkü bizdeki mumyalama tekniği, Mısır’daki mumyalama tekniğinden farklı bir tekniktir. Bu teknikte insan vefat ettikten sonra cesedin iç organları çıkartılır, balmumu eritilip cesedin üzerine sır tabakası gibi kaplanır. Sonra kefen ve kumaşla üzeri kapanır. Bu şekilde toprağa gömü yapılır ve ceset kuruduktan sonra yüzyıllar boyunca kendini muhafaza eder. Biz de bu kazılardan çıkan mumyalarımızı müzemize getirerek sergiliyoruz. Özellikle üzerlerinde bulunan kolye, patik, kefen bezi nakışlarını da sergiliyoruz.”

'Kedi çok sevildiği için balmumu ile kaplanıp korunmuş'

Mumyalama tekniği ile sahibi tarafından çok sevilen bir kedinin de mumyalanarak korunduğunu ifade eden Müze Müdürü Yusuf Altın, kazı kurtarma çalışmalarında bir adet kedi mumyası bulunduğunu ifade etti. Kedi mumyasının da çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Altın, “Diğer bir mumyamız ise özellikle çocuklarımızın dikkatini çeken kedi mumyamız var. Kedi mumyamızda muhtemelen sahibi tarafından çok sevildiği için balmumu ile kaplanıp korunmuş. Bizler de bunu tespit ettikten sonra onu da müzemizde sergiliyoruz. Mumyalarımızın hepsi 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait mumyalar. Yani yaklaşık bin yıllık mumyalar” diye konuştu.
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