https://tr.sputniknews.com/20220328/bin-yillik-mumyalar-aksarayda-aralarinda-kedi-mumyasi-da-var-1055101625.html

Bin yıllık mumyalar Aksaray'da: Aralarında kedi mumyası da var

Bin yıllık mumyalar Aksaray'da: Aralarında kedi mumyası da var

Aksaray ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait 13 mumya müzede ziyaretçilerini bekliyor. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T12:43+0300

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mumya

kedi

yaşam

aksaray

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Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya'ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'da kedi, bebek ve yetişkin mumyalar sergileniyor.Kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan toplam 13 mumya, Türkiye’nin ilk ve tek mumya seksiyonuna sahip Aksaray Müzesi'nde yer alıyor. Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan mumyalar, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.Mumyalar hakkında bilgi veren Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, toplamda 13 adet mumya bulunduğunu belirtti:Cesedin organları boşaltılarak balmumu ile kaplanıyorMısır’a göre Türkiye’deki mumyalama tekniğinin farklı olduğuna dikkat çeken Yusuf Altın, şunları paylaştı:'Kedi çok sevildiği için balmumu ile kaplanıp korunmuş'Mumyalama tekniği ile sahibi tarafından çok sevilen bir kedinin de mumyalanarak korunduğunu ifade eden Müze Müdürü Yusuf Altın, kazı kurtarma çalışmalarında bir adet kedi mumyası bulunduğunu ifade etti. Kedi mumyasının da çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Altın, “Diğer bir mumyamız ise özellikle çocuklarımızın dikkatini çeken kedi mumyamız var. Kedi mumyamızda muhtemelen sahibi tarafından çok sevildiği için balmumu ile kaplanıp korunmuş. Bizler de bunu tespit ettikten sonra onu da müzemizde sergiliyoruz. Mumyalarımızın hepsi 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait mumyalar. Yani yaklaşık bin yıllık mumyalar” diye konuştu.

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mumya, kedi, aksaray