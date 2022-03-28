https://tr.sputniknews.com/20220328/biyopsi-icin-gittigi-hastanede-yuruyemez-hale-geldi-1055093579.html

Biyopsi için gittiği hastanede yürüyemez hale geldi

Biyopsi için gittiği hastanede yürüyemez hale geldi

İstanbul’da kolonoskopi yaptırmak için hastaneye giden Hatice Kalaycı’nın (52), işlem sırasında bağırsağı 2 santim patlatıldı. Yürüyemez hale gelen talihsiz... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T08:26+0300

2022-03-28T08:26+0300

2022-03-28T08:26+0300

türkiye

istanbul

hastane

dava

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İstanbul'da 52 yaşındaki Hatice Kalaycı, kusma belirtisiyle 21 Mart'ta hastaneye gitti. Diğer organlarında problem olmadığı için endoskopi ve kolonoskopi yapıldı. 'Acil ameliyatı para için 3 saat beklettiler'Sabah gazetesinin haberine göre kendilerine kolonoskopi işleminin yarım saat süreceğinin belirten kızı Serap Kalaycı, "Annem içeri alındı ve bir saat sonra başka bir doktor elinde bir çantayla içeri girdi. Biz sonradan işlem sırasında annemin bağırsağını 2 santim patladığını öğrendik. Hemen ameliyata alınması gerektiği halde bizden para istediler. Acil ameliyatı para için beklettiler. Özel sağlık sigortamız vardı ve doktor hatası olduğu için para vermeyeceğimizi söyledik. 3 saat sonra annemi ameliyata aldılar. Doktor başarılı geçtiğini söyledi. 'Başarılı olsa ne olur, sizin yüzünüzden ameliyat oldu' dedim. Annemin bağırsağında bir şey yoktu ama onların hatası yüzünden yürüyemez hâle geldi, kötürüm oldu" ifadelerini kullandı.Kalınbağırsağı dışarda, ince bağırsağından mama ile beslenen Kalaycı, doktor hatası nedeniyle yürüyemez hale geldi.Kalaycı'nın kızı Serap Kalaycı, "Kanser tedavisine başlanması gerektiğini söylediler ama annem yürüyemediği için hastaneden çıkaramıyoruz. Doktorlar gelip bunun psikolojik olduğunu söyleyip zorla yürüterek hastaneden çıkarmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.Kalaycı, CİMER'e, Şişli İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulunduklarını kaydederek Çağlayan Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

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istanbul, hastane, dava