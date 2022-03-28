https://tr.sputniknews.com/20220328/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-sozlesmeli-7-personel-alacak--1055089154.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 5 programcı ve 2 çözümleyici alacak. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T01:47+0300

2022-03-28T01:47+0300

2022-03-28T01:47+0300

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

resmi gazete

personel

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 28 Mart-06 Nisan'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın internet sayfasındaki "duyurular" bölümünde yer alacak.

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, resmi gazete, personel