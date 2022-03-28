CANLI | Rusya: Ukrayna mayınları, Karadeniz ülkelerinin kıyılarında tehdit oluşturmaya devam ediyor

Rusya: Ukrayna mayınları, Karadeniz ülkelerinin kıyılarında tehdit oluşturmaya devam ediyor

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Karadeniz ülkelerinin kıyıları yakınlarında Ukrayna mayınlarının yüzme tehdidinin devam ettiğini, Rusya’nın Karadeniz, Azak Denizi ve Akdeniz’de sivil gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler almaya devam ettiğini belirtti.

Mizintsev, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye tarafı, İstanbul Boğaz’ında ve Karadeniz’de Bulgaristan sınırı yakınında bu türden iki mayını tespit etti. Sadece şans eseri ve Türk uzmanların dikkati ve yüksek profesyonelliği sayesinde mayınlar tespit edilerek etkisiz hale getirildi ve boğazlardan geçen gemiler zarar görmedi” ifadesini kullandı.

Mizintsev, “Karadeniz, Azak Denizi ve Akdeniz sularında sivil gemilerin güvenliğinin sağlanması için Rusya tarafı bir dizi kapsamlı tedbir alıyor” dedi.

‘2 binden fazla Ukraynalı Rusya’ya tahliye için başvurdu’

Mizintsev, son bir günde 2 bin 214 Ukraynalının Rusya’ya tahliye olmak istedikleri yönünde mesaj ilettiklerini bildirdi.

Rusya’ya tahliye olmak isteyen Ukraynalı sayısının 2 milyon 730 bin 671’e yükseldiğini söyleyen Merkez Başkanı, Ukraynalı aşırı milliyetçiler tarafından “rehin tutulan ve sürekli korku içinde yaşayan” sivillerin Rusya’ya geçmek için her türlü fırsatı aradığını ve yardım için “yalvardığını” dile getirdi.

Mizintsev, Rus ordusunun, tüm insani koridorlarda ateşkesi sıkı sıkıya uyguladığını anlatan Mizintsev, Ukrayna ordusunun ateşkese uymayarak tahliyelere engel olduğunu kaydetti.

‘Mariupol’de Nazilerin işkence yaptığı insanların cesetleri bulundu’

Mizintsev, “Mariupol şehrinde, aşırı milliyetçilerden kurtarılan binaların bodrum katlarında, üzerinde vahşi işkence izleri ve oyulmuş neo-Nazi sembolleri ile gamalı haçların bulunduğu sivillerin cansız bedenleri bulundu. Üstelik şehirden tahliye edilen siviller, neo-Nazilerin, bodrum katlarında kadın ve çocukların olduğunu bile bile oraya el bombaları attığını doğruladı” ifadesini kullandı.

Harkiv yakınlarında Ukraynalı militanların sivillere yönelik havan toplarından gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10’dan fazla kişinin yaralandığını söyleyen Merkez Başkanı, kendi halkına karşı terör ve soykırımının Ukrayna için norm haline geldiğini belirtti.

’12 bin kişi tahliye edildi’

Rus askerlerin son bir gün içerisinde Ukrayna, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tehlikeli bölgelerinden 2 bini çocuk 12 binden fazla kişi tahliye ettiğini söyleyen Mizintsev, özel askeri operasyon başladığı günden itibaren tahliye edilen kişi sayısının 97 bini çocuk yaklaşık 470 bin olduğunu belirterek, “Ukrayna tarafının katılımı olmadan Mariupol’den 105 bin 534 kişi kurtarıldı” dedi.

Ukrayna’nın çeşitli şehirlerinde 4 milyon 500 binden fazla kişinin aşırı milliyetçiler tarafından ‘canlı kalkan’ olarak kullanıldığını dile getiren Mizintsev, “Ayrıca 19 ülkeden 6 bin 546 yabancı uyruklu vatandaş militanlar tarafından rehin tutuluyor” ifadesini kullandı.