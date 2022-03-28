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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220328/canli--ispanya-enerji-krizini-hafifletmek-icin-16-milyar-euro-butce-ayiracak-1055106807.html
CANLI | Rusya: Ukrayna mayınları, Karadeniz ülkelerinin kıyılarında tehdit oluşturmaya devam ediyor
CANLI | Rusya: Ukrayna mayınları, Karadeniz ülkelerinin kıyılarında tehdit oluşturmaya devam ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'yı Nazilerden arındırmaya ve silahsızlandırmaya yönelik özel askeri harekatın ardından Ukrayna'nın barışçıl... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
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Mariupol - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya: Ukrayna mayınları, Karadeniz ülkelerinin kıyılarında tehdit oluşturmaya devam ediyor

17:01 28.03.2022 (güncellendi: 22:45 28.03.2022)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'yı Nazilerden arındırmaya ve silahsızlandırmaya yönelik özel askeri harekatın ardından Ukrayna'nın barışçıl kalkınma çizgisine yeniden gireceğinden emin olduklarını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu sürerken, Moskova ve Kiev'den heyetlerin yarın İstanbul'da müzakereler için bir araya gelmesi bekleniyor.
Kiev tarafı ile müzakerelere katılacak olan Rus heyetini taşıyan uçak, 16.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Müzakereler 28-30 Mart tarihleri arasında sürecek.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hasım ülkelerin vatandaşlarının Rusya'ya girişinin kısıtlanmasıyla ilgili yeni vize önlemleri üzerinde çalışma yapıldığını açıkladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ise, Ukrayna’da sürdürülen özel operasyonun Kiev’de rejim değişikliği hedeflemediğini belirtti.
Carlsberg - bira - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Heineken ve Carlsberg, Rusya pazarından çıkma kararı aldı
Dün, 06:12
Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve Rusya- Ukrayna heyetlerinin müzakerelerine ilişkin ayrıntılar Sputnik'in canlı anlatımında.
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01:01 29.03.2022
Pentagon: Avrupa’ya gönderilecek elektronik harp uçakları Rusya’ya karşı değil
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Almanya’ya nakletme kararı aldıkları elektronik harp uçaklarının Ukrayna’da Rus ordusuna karşı kullanılmayacağını belirtti.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Uçaklar, Ukrayna’daki Rus güçlere karşı kullanmak için konuşlandırılmıyor. Kesinlikle sadece NATO’nun doğu kanadı boyunca caydırıcılık ve savunma yeteneklerini artırma çabalarımızın bir parçası olarak konuşlandırılıyorlar” ifadesini kullandı.
Almanya’ya, ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 6 adet EA-18G Growler uçağının naklinin, herhangi “tehdit veya olaya” tepki olmadığını kaydeden Sözcü, bu tip uçakların, düşmanın radarlarına engel oluşturarak hava savunmasını baskılama amacını taşıdığını anlattı.
23:10 28.03.2022
Biden: Rusya’da iktidarı değiştirme politikamız yok
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya yönetimini değiştirmeyi amaçlamadıklarını belirtti.
Polonya’da yaptığı açıklamayı değerlendiren Biden, “Sadece öfkemi dile getirdim. Kötü kişiler kötülük yapmaya devam etmemeleri gerektiği gibi Putin de iktidarda kalmamalı. Ama bu Putin’i bir şekilde düşürme politikaya sahip olmamız anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı.
Sözlerinden vazgeçmediğini ve Putin’in nasıl tepki vereceğini umursamadığını söyleyen Biden, bu sözlerin, Polonya’daki Ukraynalı sığınmacılarla görüşmeden kaynaklanan “kişisel duyguların ve öfkesinin” bir ifadesi olduğunu dile getirdi.
Biden, Beyaz Saray’daki basın toplantısında, Rus mevkidaşıyla ilgili sözlerinin diplomatik çalışmaları zor sokup sokmayacağı sorusuna, “Öyle olacağını düşünmüyorum” dedi.
ABD lideri, Putin’le görüşme olasılığıyla ilgili soru üzerine, “Bu, onun ne hakkında konuşmak istediğine bağlı” ifadesini kullandı.
22:58 28.03.2022
Ukrayna müzakere heyeti İstanbul’a geldi
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı operasyonunun ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor. Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na inmesinin ardından heyet, konaklayacağı otele geçti.
22:54 28.03.2022
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
Ukrayna krizi
Alman Bakan: Artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmak için kazak giyinin
Dün, 22:56
22:41 28.03.2022
Rusya: Ukrayna mayınları, Karadeniz ülkelerinin kıyılarında tehdit oluşturmaya devam ediyor
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Karadeniz ülkelerinin kıyıları yakınlarında Ukrayna mayınlarının yüzme tehdidinin devam ettiğini, Rusya’nın Karadeniz, Azak Denizi ve Akdeniz’de sivil gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler almaya devam ettiğini belirtti.
Mizintsev, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye tarafı, İstanbul Boğaz’ında ve Karadeniz’de Bulgaristan sınırı yakınında bu türden iki mayını tespit etti. Sadece şans eseri ve Türk uzmanların dikkati ve yüksek profesyonelliği sayesinde mayınlar tespit edilerek etkisiz hale getirildi ve boğazlardan geçen gemiler zarar görmedi” ifadesini kullandı.
Mizintsev, “Karadeniz, Azak Denizi ve Akdeniz sularında sivil gemilerin güvenliğinin sağlanması için Rusya tarafı bir dizi kapsamlı tedbir alıyor” dedi.
‘2 binden fazla Ukraynalı Rusya’ya tahliye için başvurdu’
Mizintsev, son bir günde 2 bin 214 Ukraynalının Rusya’ya tahliye olmak istedikleri yönünde mesaj ilettiklerini bildirdi.
Rusya’ya tahliye olmak isteyen Ukraynalı sayısının 2 milyon 730 bin 671’e yükseldiğini söyleyen Merkez Başkanı, Ukraynalı aşırı milliyetçiler tarafından “rehin tutulan ve sürekli korku içinde yaşayan” sivillerin Rusya’ya geçmek için her türlü fırsatı aradığını ve yardım için “yalvardığını” dile getirdi.
Mizintsev, Rus ordusunun, tüm insani koridorlarda ateşkesi sıkı sıkıya uyguladığını anlatan Mizintsev, Ukrayna ordusunun ateşkese uymayarak tahliyelere engel olduğunu kaydetti.
‘Mariupol’de Nazilerin işkence yaptığı insanların cesetleri bulundu’
Mizintsev, “Mariupol şehrinde, aşırı milliyetçilerden kurtarılan binaların bodrum katlarında, üzerinde vahşi işkence izleri ve oyulmuş neo-Nazi sembolleri ile gamalı haçların bulunduğu sivillerin cansız bedenleri bulundu. Üstelik şehirden tahliye edilen siviller, neo-Nazilerin, bodrum katlarında kadın ve çocukların olduğunu bile bile oraya el bombaları attığını doğruladı” ifadesini kullandı.
Harkiv yakınlarında Ukraynalı militanların sivillere yönelik havan toplarından gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10’dan fazla kişinin yaralandığını söyleyen Merkez Başkanı, kendi halkına karşı terör ve soykırımının Ukrayna için norm haline geldiğini belirtti.
’12 bin kişi tahliye edildi’
Rus askerlerin son bir gün içerisinde Ukrayna, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tehlikeli bölgelerinden 2 bini çocuk 12 binden fazla kişi tahliye ettiğini söyleyen Mizintsev, özel askeri operasyon başladığı günden itibaren tahliye edilen kişi sayısının 97 bini çocuk yaklaşık 470 bin olduğunu belirterek, “Ukrayna tarafının katılımı olmadan Mariupol’den 105 bin 534 kişi kurtarıldı” dedi.
Ukrayna’nın çeşitli şehirlerinde 4 milyon 500 binden fazla kişinin aşırı milliyetçiler tarafından ‘canlı kalkan’ olarak kullanıldığını dile getiren Mizintsev, “Ayrıca 19 ülkeden 6 bin 546 yabancı uyruklu vatandaş militanlar tarafından rehin tutuluyor” ifadesini kullandı.
21:28 28.03.2022
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi: Avrupa, Gazprom'u vanayı kapatmaya zorlarsa elinde havaların ısınması umudu kalacak
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Avrupa’nın davranışıyla Gazprom'u vanayı kapatmaya zorlaması halinde elinde sadece havaların ısınmasına dair umutlar ve alternatif arayışları kalacağını belirtti.
Moskova’nın gaz ödemelerini rubleye çevirerek ‘vanayı kapattığını’ söylemediğine, ödemelerin ruble ile nasıl yapılacağına dair ipuçları vermeye hazır olduğuna dikkat çeken Çijov, şöyle devam etti:
“Davranışlarıyla (Rus doğalgaz şirketi) Gazprom'u vanayı kapatmaya zorlarlarsa, o zaman ellerinde sadece havaların kademeli olarak ısınmasını umut etmek kalacak, sonuçta Avrupa'ya bahar geliyor. İkincisi de gelecek kıştan önce bu sorunu bir şekilde çözme umudu kalacak.”
‘Rusya ile enerji karşılığındaki ödeme hesaplama mekanizması netleştirilecek’
Çijov, “Söz konusu hesaplama mekanizmalarının önümüzdeki günlerde netleştirileceğini, kamuya açık bir şekilde aktarılacağını ve çözüm imkanı sağlanacağını düşünüyorum. Burada kritik bir durum görmüyorum, oysa Rus enerji kaynaklarından vazgeçmenin bu aşamada AB ülkeleri için bir anlamda intihar olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
‘Enerji kaynakları ile ilgili durum Avrupa'da hükümet krizlerine yol açabilir’
Rus enerji kaynakları ile ilgili durumun Avrupa'da hükümet krizlerine yol açabileceğine dikkat çeken Çijov, “Mevcut durumun Avrupa'nın birçok ülkesinde hükümet krizlerine yol açabileceğini dışlamıyorum” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, “ABD Başkanı Joe Biden her ne vadettiyse etsin, Avrupa ülkeleri Rus enerji kaynakları için ödemelerde rubleye geçmek durumunda olacak” vurgusunu yaptı.

Çijov, “ABD Başkanı'nın Avrupa ziyareti sırasında açıklandığı üzere ABD'nin sunabileceği azami miktar, 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış gazdır (LNG). Bu Rusya'dan AB ülkelerine tedarik edilenin yaklaşık yüzde 10'udur. Anladığınız üzere yüzde on oldukça düşük bir pay” diye konuştu.
20:42 28.03.2022
EBRD, Moskova ve Minsk’teki ofislerini kapattı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Rusya'nın başkenti Moskova ve Belarus'un başkenti Minsk'teki ofislerini kapattığını duyurdu.
Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Moskova ve Minsk'teki ofislerin kapatılması kararı, Rusya Federasyonu'nun Belarus'un yardımıyla attığı adımların kaçınılmaz bir sonucudur."

20:34 28.03.2022
DHC: Bugün 33 Ukraynalı aşırı milliyetçi yok edildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) askerlerinin bugün 33 Ukraynalı aşırı milliyetçiyi yok ettiği, çatışmalarda 3 DHC askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.
DHC Halk Milisleri’nin açıklamasında, “Askerlerimiz bugün 33 Ukraynalı aşırı milliyetçiyi, bir helikopteri, bir piyade savaş aracını ve iki kamyonu yok etti” ifadesine yer verildi.
Ayrıca iki piyade savaş aracının ve silah deposunun ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, çatışmalarda 3 DHC askerinin hayatını kaybettiği, 16 askerin daha yaralandığı aktarıldı.
19:43 28.03.2022
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
Ukrayna krizi
Guterres'ten Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine tepki
Dün, 19:44
19:38 28.03.2022
Bloomberg, 3 Nisan’da Rus kullanıcıların terminalleriyle bağlantısını kesecek
ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’in, 3 Nisan’da Rus kullanıcıların terminallerine erişimini kısıtlayacağı belirtildi.
Rus RBK sitesinin mali piyasalardaki kaynağa dayandırdığı habere göre Bloomberg, kullanıcılarını terminalleriyle bağlantılarının kesileceği konusunda şimdilik sadece sözlü olarak bilgilendirdi. Kaynak, resmi kararın bu akşam duyurulacağını kaydetti.
Yaptırım listesine dahil edilen Rus bankalarının artık Bloomberg terminallerine erişiminin kesildiği belirtildi.
Bloomberg terminali, yatırımcıların çeşitli finansal verilere erişmelerini sağlayan bilgisayar sistemi. Terminal üzerinden ticari işlemler de yapılabiliyor.
19:33 28.03.2022
Rus Dışişleri: Özel harekatın ardından Ukrayna'nın barışçıl kalkınma yoluna döneceğinden eminiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'yı Nazilerden arındırmaya ve silahsızlandırmaya yönelik özel askeri harekatın ardından Ukrayna'nın barışçıl kalkınma çizgisine yeniden gireceğinden emin olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, "Ukrayna'nın demokratik yöndeki evrimi, bildiğiniz gibi, Şubat 2014'te askıya alındı. Artık Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak silahsızlandırmak için kararlı önlemlerin alınmasının zamanı geldi. Bunların sonucunda Ukrayna halkının barışçıl ve iyi komşuluk ruhuna sahip kalkınma yoluna döneceğinden eminiz. AB ve Batılı ortakları, Avrupa'nın merkezindeki saldırgan neo-Nazi rejimine para ve silah pompalamalarının ne kadar trajik sonuçlara yol açtığını artık anlamalı" dedi.
'Batı, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı 'jeopolitik koçbaşı' olarak ihtiyaç duyuyor'
Batı'nın Ukrayna'ya Rusya'ya karşı 'jeopolitik koçbaşı' olarak ihtiyaç duyduğunu belirten Zaharova, "Avrupa Konseyi'nin ABD yönetimiyle yaptığı toplantının sonuçları, tamamen Washington'un kontrolünde bulunan ve Rusofobiye teslim olmuş Ukrayna'nın kolektif Batı'ya yalnızca Rusya'ya karşı 'jeopolitik koçbaşı' olarak lazım olduğunu bir kez daha doğruladı. Bunun için Ukrayna'ya para, silah ve mühimmat veriyorlar ve onlar yardımıyla sivil nüfusu öldürmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.
'Kuzey Makedonya'ya karşılık vermek zorunda kalacağız'
Kuzey Makedonya'nın 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasını eleştiren Zaharova, Rusya'nın buna yanıt vermek zorunda kalacağını ekledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplantı öncesi, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle kısa bir görüşme yapacağız
Dün, 19:21
19:23 28.03.2022
Rusya - Donbass Operasyonu - Mariupol , Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
Ukrayna krizi
Rusya: Jitomir bölgesindeki büyük mühimmat depoları Kalibr füzeleri ile imha edildi
Dün, 19:20
19:05 28.03.2022
Dolar, 1 Mart'tan beri ilk kez 90 rublenin altında

Moskova Borsası'nda ABD Doları, 1 Mart'tan bu yana ilk kez 90 rublenin altına indi.
18:55 28.03.2022
AB InBev, BUD markasının Rusya'da üretim ve satışına ilişkin lisansın askıya alınmasını istiyor
Belçika merkezli biracılık şirketi Anheuser-Busch InBev’in (AB InBev), hakim hissedar Anadolu Efes'ten BUD markasını Rusya'da üretme ve satma lisansını askıya almasını istediği öğrenildi.
Rus basınında yer alan habere göre AB InBev, hakim hissedar Anadolu Efes'ten BUD markasını Rusya'da üretme ve satma lisansını askıya almasını istedi.
Rusya ve Ukrayna’da Anadolu Efes ile operasyonlarının ortaklıkla birleşmesine yönelik bir anlaşmaya vardıklarını belirten şirket yetkilileri, “Ancak biz çoğunluk hissedarı değiliz ve bu işi mali tablolarımızda konsolide etmiyoruz. Ortaklarımıza, BUD markasının Rusya'da üretim ve satış lisansını askıya almaları için başvurduk. Ayrıca Rusya Federasyonu'ndaki birleşik işlerden elde ettiğimiz tüm finansal kardan feragat etmeye karar verdik” açıklamasında bulundu.
Daha önce Danimarkalı biracılık şirketi Carlsberg te Rusya Federasyonu'ndaki varlıklarını sattığını ve Rusya pazarından çıktığını açıklamıştı.
18:42 28.03.2022
Biden, 2023 yılı bütçe talebini açıkladı: ABD, ordu bütçesini artırıyor
ABD Başkanı Biden, 2023 mali yılı bütçesi talebini yayımlayarak, silahlı kuvvetleri desteklemek amacıyla ülke tarihinde en büyük büyük ulusal güvenlik yatırımlarından biri için çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü yeni mali yıl için 5 trilyon 790 milyar dolarlık bütçe tasarısını Kongre'ye sundu.
Biden, "Ordumuzun dünyanın en iyi hazırlanmış, en iyi eğitimli ve en donanımlı ordusu olarak kalmasını sağlamak için gereken fonlarla, tarihteki en büyük ulusal güvenliğimize yapılan yatırımlardan biri için çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
Söz konusu bütçe talebiyle ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 773 milyar talep edilecek, Pentagon bütçesi 2021’den bu yana 69 milyar dolar yani yüzde 9.8 artmış olacak.
ABD'nin 2023 bütçe taslağında Ukrayna'ya 682 milyon dolar tahsis edilmesi öngörülüyor
ABD’nin önümüzdeki yıl için hazırlanan bütçe taslağında Ukrayna'ya yardım için 682 milyon dolar tahsis edilmesi öngörülüyor.
Bütçe taslağına ilişkin bilgilendirme içeriğinde, “Bütçe, Ukrayna’ya 682 milyon dolar tahsis ediyor, 2021 yılının uygulanmış seviyesine kıyasla 219 milyon dolarlık artış var” ifadeleri yer aldı.
Kaynakların ‘kötü niyetli Rus etkisine karşı koyma’ ve ülkenin güvenlik, siber güvenlik, enerji, dezenformasyonla mücadele, makroekonomik istikrar, sivil toplumun temellerini güçlendirme alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılaması planlanıyor.
18:40 28.03.2022
‘AB’nin, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı en az 2027’ye kadar sürecek’
Avrupa Komisyonu, ABD Başkanı Joe Biden’in katılımıyla gerçekleşen ve Avrupa Birliği’ne (AB) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının genişletilmesinin müzakere edildiği zirvenin ardından, en az 2027 yılına kadar Rus enerji kaynaklarına bağımlı kalacakları yönündeki beklentiyi teyit etti.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Tim McPhee, bugünkü basın toplantısında, AB’nin Rus gazına bağımlılığının ne kadar süreceği yönündeki soruya, “Daha önce yayınlanan RePower EU programında bahsettiğimiz gibi, 2027’ye kadar Rusya’dan fosil yakıtına bağımlı olacağız” ifadesini kullandı.
18:39 28.03.2022
Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
Ukrayna krizi
İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakeresi yarın 10.30'da yapılacak
Dün, 18:34
18:27 28.03.2022
Azov Taburu üyeleri, Mariupol'deki endüstriyel mahallerde bloke edildi
Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu üyelerinin Mariupol'deki endüstriyel mahallerde, İliç metalurji tesisi ve Azovstal çelik fabrikası gibi yerlerde bloke edildiği belirtildi.

Mariupol'deki sıcak noktalardan son gelişmeleri aktaran Sputnik muhabiri, kentte gerilimin sürdüğünü ve endüstriyel bölgede ve ona yakınındaki bazı mahallelerde sert çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Azov Taburu üyeleri ile Ukrayna askerlerin oluşturduğu hattın iki parçaya bölündüğünü ve onların İliç metalurji tesisi ve Azovstal çelik fabrikasında saklandığını belirten Sputnik muhabiri, militanların yok edilmesi için aktif çalışma yürütüldüğünü ifade etti.
18:27 28.03.2022
Kadırov: Mariupol’ün tamamen kurtarılmasına çok az kaldı
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, Mariupol’ün Ukraynalı silahlı oluşumlardan tamamen kurtarılmasına çok kısa süre kaldığını belirtti.
Kadırov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya askerleri, Mariupol’ü ev ev Nazi suç oluşumlarından kurtarmaya devam ediyor. Savaşçılar kararlı, sert ve hızlı hareket ediyor. Her bir çok katlı bina çatısına kadar taranıyor. Mariupol’ün Bandera yeraltı dünyasından tamamen kurtarılmasına çok az kaldı” ifadesini kullandı.
Kadırov ayrıca Çeçen asıllı askerlerin çatıştığı, çok katlı binayı incelediği ve bayrakla çatıya çıktığı anların görüntülediği bir video paylaştı.
'Kadırov Mariupol’de'
Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev, Sputnik’e açıklamasında, “Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Ahmatoviç Kadırov, savaşçılarımızın moralini yükseltmek için Mariupol’de bulunuyor” ifadesini kullandı.
Kadırov’un Mariupol’deki savaşçılara ek teknik donanım getirdiği kaydedildi.
18:02 28.03.2022
Ermenistan’dan, savaş uçaklarını Rusya’ya sevk ettiği iddiasına yalanlama
Ermenistan Savunma Bakanlığı, savaş uçakları ve pilotlarını Ukrayna’da kullanılmak üzere Rusya’ya sevk ettiği yönünde medyada çıkan haberi yalanladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Haber Global televizyonunun, Türk istihbaratında bilinmeyen kaynağa dayandırdığı haberinde, Ermenistan’ın Ukrayna’ya karşı savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya dört adet Su-30 uçağını devrettiğini iddia ettiği anımsatılarak, “Verilen bilgiler mutlak yalan” ifadesine yer verildi.
Ermenistan ordusunun sahip olduğu tüm savaş uçaklarının pilotlarıyla birlikte yerlerinde bulunduğu ve verilen görevleri yerine getirdiği kaydedilen açıklamada, “Ayrıca Ermenistan’ın, Suriyeli paralı savaşçıların Rusya tarafında savaşması için Ukrayna’ya taşınmasında ana güzergah konumunda olduğu yönündeki iddia da gerçeği yansıtmıyor” dendi.
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