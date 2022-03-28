CANLI | Zelenskiy: Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var

Rusya: Özel operasyonun başından beri Ukrayna’nın 1713 tank ve zırhlı aracı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’un açıklamasına göre, özel operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait 308 insansız hava aracı, 1713 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 170 roketatar sistemi, 715 topçu sistemi ile 1557 özel askeri araç imha edildi.

Konaşenkov'un açıklamaları şöyle:

‘LHC birlikleri 2 yerleşim birimini daha kontrol altına aldı’

- Rus Silahlı Kuvvetleri birlikleri Ukrayna ordusunun savunmasını 2 kilometre daha kırarak Novoselovka dolaylarına kadar ulaştı. Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) birlikleri ise 5 kilometre daha ilerleyerek 2 yerleşim birimini daha kontrol altına aldı. Bu yerleşim birimleri İvanovka ve Novosadovoye oldu.

- Son 24 saatte Kapitanovka, Prişib, Andreyevka, Balakleya, Bulgakovo, Bezımyannoye, Gorodnya, Zgurovka, Krasnogorovka, Mandrikino, Mariupol, Termahovka, Tolkaçi, Çernobayevka, Yakovlevka yerleşim bölgelerinde 19 Ukrayna insansız hava aracı imha edildi.

‘Gün içinde 36 askeri altyapı unsuru vuruldu’

- Herson bölgesinde, Çernobayevka Havaüssü’nün olduğu bölgede Ukrayna’nın Smerç çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan 5 füze havadayken vuruldu.

- Gün içinde Ukrayna ordusuna ait 36 askeri altyapı unsuru imha edildi. Bunlar arasında 2 komuta merkezi, 2 uçaksavar füze sistemi, bir çoklu roketatar sistemi, 3 mühimmat deposu ve 2 yakıt deposu ve 23 askeri teçhizat toplama alanı yer alıyor. Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 4 Su-24 uçağı da imha edildi. Donetsk bölgesindeki Kramatorsk’ta da bir Su-27 uçağı düşürüldü.