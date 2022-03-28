CANLI | Zelenskiy: Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, söz konusu görüşmenin 29-30 Mart'ta gerçekleşeceğini açıkladı.
12:19 28.03.2022
Eski Polonya Dışişleri Bakanı: Biden, Varşova'daki konuşmasında yeni Soğuk Savaş'ın ilanını yaptı
Eski Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, ABD Başkanı Joe Biden'ın hafta sonu Varşova'da yaptığı konuşmada yeni Soğuk Savaş'ın ilanını yaptığını söyledi.
Rzeczpospolita gazetesine mülakat veren Czaputowicz, "Başkan Biden'ın ziyareti küresel ve tarihi bir boyuta sahipti. Kraliyet kalesinin avlusundaki gösteri, tarihte yeni bir sayfa açacak şekilde inşa edildi. Bu konuşmada ABD Başkanı, yeni Soğuk Savaş'ın ilanını yaptı" dedi.
Eski bakan, Biden'ın konuşmasını, 1946'da dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Fulton'da yaptığı ve doğu bloğundan 'demir perde' olarak bahsettiği konuşmasına benzetti.
12:01 28.03.2022
11:26 28.03.2022
11:23 28.03.2022
İngiltere'deki tüm kamu kurumları, Rus ve Belaruslu şirketlerle yaptığı sözleşmeleri acilen incelemeye alacak
11:11 28.03.2022
10:41 28.03.2022
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Bölge Sınır Güvenlik İdaresi’ne göre, son 24 saatte Donbass’tan Rostov bölgesine 11 bin 500’den fazla göçmen geçiş yaptı.
10:38 28.03.2022
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Askeri istihbaratımız Ukrayna'da İngiltere'ye destek sunacak
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Ukrayna'da istihbarat operasyonlarına destek için İngiltere ve Belçika'ya 9 subay göndereceğini duyurdu.
Ardern, düzenlediği basın toplantısında, "Kabine, önümüzdeki 3 ay boyunca ortaklarımıza istihbarat ve angajman çalışmalarında destek vermek üzere 9 Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri personelinin derhal Birleşik Krallık ve Belçika'ya gönderileceğini doğruladı" dedi.
10:26 28.03.2022
10:23 28.03.2022
Alkollü içki üreticisi Heineken, Rusya'da faaliyetini sonlandırdı
Hollandalı alkollü içki üreticisi Heineken, Rusya'ya yönelik yeni yatırımlar ve ihracatı durdurma kararının ardından ülkedeki faaliyetini tamamen sonlandırdı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Heineken'in Rusya'daki iş sahipliğinin mevcut ortamda artık sürdürülebilir veya uygulanabilir olmadığı sonucuna vardık" denildi.
10:12 28.03.2022
Rusya: Özel operasyonun başından beri Ukrayna’nın 1713 tank ve zırhlı aracı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’un açıklamasına göre, özel operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait 308 insansız hava aracı, 1713 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 170 roketatar sistemi, 715 topçu sistemi ile 1557 özel askeri araç imha edildi.
Konaşenkov'un açıklamaları şöyle:
‘LHC birlikleri 2 yerleşim birimini daha kontrol altına aldı’
- Rus Silahlı Kuvvetleri birlikleri Ukrayna ordusunun savunmasını 2 kilometre daha kırarak Novoselovka dolaylarına kadar ulaştı. Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) birlikleri ise 5 kilometre daha ilerleyerek 2 yerleşim birimini daha kontrol altına aldı. Bu yerleşim birimleri İvanovka ve Novosadovoye oldu.
- Son 24 saatte Kapitanovka, Prişib, Andreyevka, Balakleya, Bulgakovo, Bezımyannoye, Gorodnya, Zgurovka, Krasnogorovka, Mandrikino, Mariupol, Termahovka, Tolkaçi, Çernobayevka, Yakovlevka yerleşim bölgelerinde 19 Ukrayna insansız hava aracı imha edildi.
‘Gün içinde 36 askeri altyapı unsuru vuruldu’
- Herson bölgesinde, Çernobayevka Havaüssü’nün olduğu bölgede Ukrayna’nın Smerç çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan 5 füze havadayken vuruldu.
- Gün içinde Ukrayna ordusuna ait 36 askeri altyapı unsuru imha edildi. Bunlar arasında 2 komuta merkezi, 2 uçaksavar füze sistemi, bir çoklu roketatar sistemi, 3 mühimmat deposu ve 2 yakıt deposu ve 23 askeri teçhizat toplama alanı yer alıyor. Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 4 Su-24 uçağı da imha edildi. Donetsk bölgesindeki Kramatorsk’ta da bir Su-27 uçağı düşürüldü.
09:58 28.03.2022
Mariupol’den 24 saatte 681 kişi tahliye edildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Telegram’daki açıklamasına göre, son 24 saatte 142’si çocuk 681 kişi Mariupol’den Bezımennoye köyüne tahliye edildi. 5 Mart-28 Mart arasında Bezımennoye’ye 7 bin 786 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.
09:43 28.03.2022
Zelenskiy'in yardımcısı: Türkiye, Ukrayna'ya güvenlik garantisi sunabilecek ülkeler arasında olabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı İgor Jovka, Türkiye'nin, savaşı sona erdirmek için yapılacak muhtemel bir anlaşmanın parçası olarak Kiev'e güvenlik garantisi sunabilecek ülkeler arasında yer aldığını söyledi.
Jovka, Kiev ile Moskova arasında Türkiye'de yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde, "Türkiye, gelecekte güvenliğimizin garantörü olabilecek ülkeler arasında yer alıyor" açıklamasını yaptı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Vadim Denisenko da ana meselelerde büyük ilerleme beklemediklerini belirtti.
09:05 28.03.2022
ABD'ye ait güdümlü füze destroyeri USS Forrest Sherman, Polonya'ya gönderildi
ABD Donanması 6. Filo'ya bağlı güdümlü füze destroyeri USS Forrest Sherman'ın Polonya'nın Gdansk kenti limanına demirlediği açıklandı.
Gemi, limana yanaşmadan önce USS Donald Cook ve Polonya'nın güdümlü füze fırkateyni General Kazimierz Pulaski ve Skazak devriye gemisi ile denizcilik ve seyir tatbikatları gerçekleştirdi.
08:42 28.03.2022
Almanya: Rusya'da rejim değişikliği NATO'nun politika hedeflerinden biri değil
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman yayın kuruluşu ARD'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazla iktidarda kalmaması gerektiğine dair sözlerini değerlendirdi. Konuyu Biden ile görüştüğünü ve her iki liderin de Rusya'da rejim değişikliğinin NATO'nun politika hedeflerinden biri olmadığını düşündüğünü aktardı.
07:55 28.03.2022
Derecelendirme kuruluşu Fitch, yaptırımları gerekçe göstererek Rusya'nın notunu geri çekti.
Fitch, Rusya'nın uzun vadeli notunu "BBB"den "B"ye düşürmüştü.
Avrupa Birliği, 15 Mart'ta Rusya'da yerleşik tüzel kişilere veya kuruluşlara kredi notu verilmesini yasaklamıştı. Fitch daha önce bir kez daha Rusya'nın notunu geri çekmişti.
06:58 28.03.2022
İngiltere donanma gemileri JEF'e katıldı
İngiliz Kraliyet Donanması gemileri, NATO'ya destek sağlamak ve Baltık Denizi'nde güvenliği artırmak için NATO'nun Ortak Sefer Gücü (JEF)'ne katıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, HMS Northumberland ve HMS Richmond isimli gemiler, Danimarka fırkateyni HDMS Niels Juel ile İsveç, Estonya, Letonya ve Litvanya'dan gelen savaş gemilerine katıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, HMS Northumberland ve HMS Richmond isimli gemiler, Danimarka fırkateyni HDMS Niels Juel ile İsveç, Estonya, Letonya ve Litvanya'dan gelen savaş gemilerine katıldı.
NATO savaş gemileri, erzak sağlamanın yanı sıra bir dizi ortak tatbikat gerçekleştirdi.
İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunu başlatmasından bu yana Estonya'daki asker sayısını iki katına çıkardı.
06:09 28.03.2022
Zelenskiy: Biz barış arıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var." dedi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye’de yapılacak görüşmelere değindi.
Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim." dedi.
Zelenskiy, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna ile bugün, Havacılık Ve Uzay Kuvvetleri konusunda yeni bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonucu, 29-30 Mart’ta yüz yüze görüşme kararı alındı” ifadesini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamışlardı.