https://tr.sputniknews.com/20220328/cinin-2-yil-icindeki-en-buyuk-kovid-karantinasi-sanghayda-basladi--1055094575.html

Çin'in 2 yıl içindeki en büyük Kovid karantinası Şanghay'da başladı

Çin'in 2 yıl içindeki en büyük Kovid karantinası Şanghay'da başladı

Çin'in finans başkenti Şanghay, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana, ülkenin en büyük ve en kapsamlı karantinasına... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T09:47+0300

2022-03-28T09:47+0300

2022-03-28T10:08+0300

koronavirüs

çin

çin halk cumhuriyeti

şanghay

kovid-19

karantina

finans

şehir

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Koronavirüs pandemisine karşı 'Sıfır Kovid' politikasını benimseyen Çin, virüsle yeniden ciddi bir mücadele içerisine girdi.Ülkenin 26 milyon nüfusuyla en büyük şehri olan Şanghay, virüsün yayıldığı konut ve işyerlerinin sınırlı kapanmasıyla geçmişteki daha küçük salgınlarını başarıyla yönetmişti. Ancak iki aşamada gerçekleştirilecek olan şehir çapındaki bu karantina, koronavirüsün ilk tespit edildiği 11 milyon nüfuslu Vuhan şehrinin 2020'nin başlarında 76 günlük karantinasından bu yana Çin'in en kapsamlı karantinası olacak.Yerel hükümet, Şanghay'ın Pudong finans bölgesi ve yakın bölgelerin pazartesiden cumaya toplu testler devam ederken kapanmaya gideceğini söyledi. Belediye tarafından, Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında kentin doğu bölgesi olan Pudong'un 1 Nisan Cuma gününe kadar kapatılması kararı alındı. Sokağa çıkma yasağının ikinci aşamasında ise şehri ikiye bölen Huangpu Nehri'nin batısındaki geniş şehir merkezi cuma günü kendi beş günlük karantinasına başlayacak.Halihazırda, Şanghay'daki birçok organizasyon ve şirket geçen hafta faaliyetlerini durdurdu. Üretim ve faaliyetlerini durduran şirketler arasında Tesla ve Foxconn gibi önemli yatırımcılar bulunuyor. Apple’ın tedarikçilerinden Foxconn, kentteki iki büyük üretim tesisinde faaliyetlere ara verildiğini açıkladı.Şehirdeki konutlar mavi ve sarı plastik bariyerlerle kapatıldı. Kent sakinlerinin bu süreçte Kovid-19 için birden fazla teste tabi tutulması gerekiyor.Şanghay Kovid-19 Önleme ve Kontrol Ofisi, pazar akşamı yaptığı açıklamada, "Yeni önlemler, virüsün yayılmasını engellemeyi, insanların yaşamını ve sağlığını korumayı ve 'sıfır Kovid' hedefine mümkün olan en kısa sürede ulaşmayı amaçlıyor" dedi.Çin'de Kovid-19'a karşı aşılanma oranı yüzde 87 civarında olmasına rağmen yaşlılar arasında bu oran oldukça düşük. Bu ayın başlarında yayınlanan ulusal veriler, 60 yaş ve üstü 52 milyondan fazla insanın henüz herhangi bir Kovid-19 aşısı ile aşılanmadığını ortaya çıkardı.

https://tr.sputniknews.com/20211218/cin-ciciang-eyaletindeki-koronavirus-salginini-durdurmaya-calisiyor-1051897218.html

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