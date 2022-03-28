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https://tr.sputniknews.com/20220328/cocuklarin-mustehcen-goruntulerini-satan-saniklardan-14u-tahliye-edildi-1055120708.html
Çocuğun cinsel istismarına yönelik görüntüleri para karşılığı satan 14 sanık tahliye edildi
Çocuğun cinsel istismarına yönelik görüntüleri para karşılığı satan 14 sanık tahliye edildi
Sosyal paylaşım uygulamasından çocukların müstehcen satan ve satın aldığı iddia edilen 33 sanığın 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T23:17+0300
2022-03-28T23:21+0300
türkiye
çocuk istismarı
doktor
polis
müstehcen görüntü
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Bir sosyal paylaşım uygulamasındaki gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı iddiasına yönelik aralarında doktor ve polisin de olduğu da tespit edilen 21'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 13 tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada ara kararını açıklayan hakim, yargılamanın kapalı yapılmasına karar vererek salonda izleyici olarak bulunan basın mensuplarını dışarıya çıkardı. Kapalı olarak gerçekleştirilen duruşma sonrası mahkeme, tutuklu 14 sanığın tahliye edilmelerine hükmetti. Mahkeme, aralarında doktor ve polisin de olduğu 7 tutuklu sanık Halil K., Deniz Ö., Furkan B., Kenan M., Mustafa S., Ömer Ö. ve Vedat K.‘nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında doktor ve polisin de olduğu 33 şüpheli hakkında 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.
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çocuk istismarı, doktor, polis, müstehcen görüntü

Çocuğun cinsel istismarına yönelik görüntüleri para karşılığı satan 14 sanık tahliye edildi

23:17 28.03.2022 (güncellendi: 23:21 28.03.2022)
© Şebnem Kaçar/csgorselarsiv.org istismarın affı olmaz
istismarın affı olmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© Şebnem Kaçar/csgorselarsiv.org
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Sosyal paylaşım uygulamasından çocukların müstehcen satan ve satın aldığı iddia edilen 33 sanığın 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında 14 sanık tahliye edilirken, 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Bir sosyal paylaşım uygulamasındaki gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı iddiasına yönelik aralarında doktor ve polisin de olduğu da tespit edilen 21'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 13 tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada ara kararını açıklayan hakim, yargılamanın kapalı yapılmasına karar vererek salonda izleyici olarak bulunan basın mensuplarını dışarıya çıkardı.


Kapalı olarak gerçekleştirilen duruşma sonrası mahkeme, tutuklu 14 sanığın tahliye edilmelerine hükmetti. Mahkeme, aralarında doktor ve polisin de olduğu 7 tutuklu sanık Halil K., Deniz Ö., Furkan B., Kenan M., Mustafa S., Ömer Ö. ve Vedat K.‘nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında doktor ve polisin de olduğu 33 şüpheli hakkında 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.
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