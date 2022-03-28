https://tr.sputniknews.com/20220328/cop-evde-bulunan-3-cocuk-korumaya-alindi-1055118812.html

Kötü koku şikayeti üzerine gidilen evde bulunan 3 çocuk Sevgi Evleri'ne yerleştirildi

Kötü koku şikayeti üzerine gidilen evde bulunan 3 çocuk Sevgi Evleri'ne yerleştirildi

Düzce'de kötü koku şikayeti üzerine gidilen evde bulunan yaşları 8 ile 11 aralığındaki 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Sevgi... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T21:45+0300

2022-03-28T21:45+0300

2022-03-28T21:46+0300

düzce

türkiye

çöp

ev

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055118897_0:1:772:435_1920x0_80_0_0_00990a2c5827aad14848e1c23eff5110.jpg

Kötü koku ihbarı üzerine Beyciler Mahallesi'ndeki eve giden Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çiftin 8-11 yaş aralığındaki 3 çocuğuyla çöp yığınları arasında yaşadığını gördü.Ekiplerce buradan alınan çocuklar, yemek ihtiyaçları karşılandıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan çocuklar, Sevgi Evlerine yerleştirildi.Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de evin temizlenmesi için çalışma başlattı.Çocukların babasının bekçilik yaptığı, rahatsızlığı bulunan annelerinin ise çalışmadığı öğrenildi.

düzce

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düzce, çöp, ev, çocuk