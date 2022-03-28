https://tr.sputniknews.com/20220328/cop-evde-bulunan-3-cocuk-korumaya-alindi-1055118812.html
Kötü koku şikayeti üzerine gidilen evde bulunan 3 çocuk Sevgi Evleri'ne yerleştirildi
Kötü koku şikayeti üzerine gidilen evde bulunan 3 çocuk Sevgi Evleri'ne yerleştirildi
Düzce'de kötü koku şikayeti üzerine gidilen evde bulunan yaşları 8 ile 11 aralığındaki 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Sevgi... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T21:45+0300
2022-03-28T21:45+0300
2022-03-28T21:46+0300
düzce
türkiye
çöp
ev
çocuk
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Kötü koku ihbarı üzerine Beyciler Mahallesi'ndeki eve giden Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çiftin 8-11 yaş aralığındaki 3 çocuğuyla çöp yığınları arasında yaşadığını gördü.Ekiplerce buradan alınan çocuklar, yemek ihtiyaçları karşılandıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan çocuklar, Sevgi Evlerine yerleştirildi.Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de evin temizlenmesi için çalışma başlattı.Çocukların babasının bekçilik yaptığı, rahatsızlığı bulunan annelerinin ise çalışmadığı öğrenildi.
düzce
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düzce, çöp, ev, çocuk
Kötü koku şikayeti üzerine gidilen evde bulunan 3 çocuk Sevgi Evleri'ne yerleştirildi
21:45 28.03.2022 (güncellendi: 21:46 28.03.2022) Abone ol
Düzce'de kötü koku şikayeti üzerine gidilen evde bulunan yaşları 8 ile 11 aralığındaki 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.
Kötü koku ihbarı üzerine Beyciler Mahallesi'ndeki eve giden Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çiftin 8-11 yaş aralığındaki 3 çocuğuyla çöp yığınları arasında yaşadığını gördü.
Ekiplerce buradan alınan çocuklar, yemek ihtiyaçları karşılandıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan çocuklar, Sevgi Evlerine yerleştirildi.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de evin temizlenmesi için çalışma başlattı.
Çocukların babasının bekçilik yaptığı, rahatsızlığı bulunan annelerinin ise çalışmadığı öğrenildi.