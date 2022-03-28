https://tr.sputniknews.com/20220328/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor--1055115487.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplantı öncesi heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplantı öncesi heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesiyle ilgili, "Barış yolunda en çok çaba gösteren ülke... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T19:21+0300

2022-03-28T19:21+0300

2022-03-28T19:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

rusya

ukrayna

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim" açıklamasında bulundu."Salgının tetiklediği sağlık ve ekonomik krizleri, Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşirken, Türkiye büyüme stratejisinden taviz vermiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi savaşın tarafı yapmak için çalışanların, bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izlediğini biliyoruz" diye konuştu.'Davos'ta one minute diyerek zulme karşı tavrımızı koyduk'Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar şöyle: "Davos'ta 'one minute' diyerek zulme, işgale, zorbalığa karşı tavrımızı ortaya koyarken derdimiz, barış, huzur ve insan hayatına saygıydı. Türkiye 40 yıla yaklaşan terör tarihinde ödediği önce bedele rağmen aynı çizgiden sapmamıştır. Balkanlar, Kafkasya, Suriye, Libya'da sınır ötesi siyasi, güvenlik mücadelemizi bu anlayışla yürüttük.- Önümüze döşenen mayınlar, yaşadıklarımız zorluklar yok mu? Ama bunların üzerinde kararlılığımız ve birikimimiz var. En büyük hesap ve plan sahibi Allah'tır. Son söz milletimizindir.- İnşallah 2023'e kadar milletimizle gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştıracağız.- 1915 Çanakkale Köprüsü, tam 140 yıl önce benzer bir projeyi düşünen ecdada bir armağındır. Aynı şekilde 107 yıl önce vatanımız için savaşan kahramanlarımız için bir teşekkürdür.- Bu projemizde de birçok engelle karşılaştık. Hatırlarsanız İstanbul'da ilk boğaz köprüsü yapılırken çok kötü şeyler söylenmişti. İkinci köprü yapılırken de aynı hezeyanlar gerçekleşmişti. Marmaray projesine başladığımızda aynı zehirli oklar bu defa bize yönlendi. Mahkeme mahkeme dolaşarak 4 yıl bizi geciktirdiler. Şimdi Marmaray ile Avrupa'dan Asya'ya rahatlıkla geçiyorlarlar. Aynı durum Avrasya köprüsü içinde geçerliydi.- İGA için de aynısını söylediler. Şimdi dünyada ilk üçte yer alıyor. İstanbul havalimanı dünyada gerçekten büyük sesler getirdi."

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recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, rusya, ukrayna