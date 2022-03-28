https://tr.sputniknews.com/20220328/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1055115354.html
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T19:15+0300
2022-03-28T19:15+0300
2022-03-28T19:15+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.