https://tr.sputniknews.com/20220328/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1055108797.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T15:56+0300
2022-03-28T15:56+0300
2022-03-28T15:56+0300
politika
türkiye
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı kabinesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054302634_0:27:1200:702_1920x0_80_0_0_b1b4e950acaf4b988ba2b1a11f7a3510.jpg
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik.Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi.Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220327/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-telefonda-gorustu-1055086636.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054302634_116:0:1085:727_1920x0_80_0_0_f4538951ab1240e1f6d3edfdf407fbfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kabinesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik.
Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.
Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi.
Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.
Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.