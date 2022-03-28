https://tr.sputniknews.com/20220328/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1055108797.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T15:56+0300

2022-03-28T15:56+0300

2022-03-28T15:56+0300

politika

türkiye

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı kabinesi

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Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik.Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi.Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220327/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-telefonda-gorustu-1055086636.html

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türkiye, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kabinesi