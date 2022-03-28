https://tr.sputniknews.com/20220328/czn-burak-cristiano-ronaldo-ile-ortak-oldu-londrada-restoran-acacaklar-1055099001.html

CZN Burak, Cristiano Ronaldo ile ortak oldu: Londra'da restoran açacaklar

CZN Burak, Cristiano Ronaldo ile ortak oldu: Londra'da restoran açacaklar

Restoran zinciri sahibi Türk Şef Burak Özdemir (CZN Burak), İngiltere’nin başkenti Londra’da kasım ayında açmaya hazırlandıkları restoranın ortağının dünyaca... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T11:53+0300

2022-03-28T11:53+0300

2022-03-28T11:57+0300

cristiano ronaldo

londra

czn burak

restoran

yaşam

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dijital pazarlarda yer almak isteyen girişimcilere yol haritası oluşturmak hedefiyle düzenlendiği Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları, yoğun bir katılımla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Danışmanı Adnan Akgün ve Dijital Pazarlama Uzmanı Mustafa Sönmezay, Dijital Girişimcilik ve Yeni Nesil İş Alanları, Türkiye'nin Girişimcilik Haritası, Proje ve Fikir Geliştirme, Sosyal Medya Pazarlama, E-Ticaret, E-ihracat, Dijital Pazarlama, Yasal Düzenlemeler, Şirket Kuruluşu gibi konularda genç girişimcileri bilgilendirdi. Programın ikinci bölümünde ise dijital pazarın önemli Türk markalarından biri olan Sefamerve’nin kurucusu Mehmet Metin Okur ve bir sosyal medya fenomeni haline gelen restoran zinciri sahibi Burak Özdemir (CZN Burak), kendi deneyimlerinden örneklerle başarıya giden yolu anlattı.Geçtiğimiz yıl La Liga'nın konuğu olarak gittiği Madrid'de Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra’da ortak restoran açacaklarını Bursalı takipçilerine açıkladı. Söyleşisi sırasında 11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, “Bu yılın 11. ayında İngiltere’deki yerimizi açıyoruz. Londra’da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz” dedi.Özdemir’in bu açıklamaları, salonu dolduran takipçilerinden bol bol alkış aldı.Bu arada Burak Özdemir, sunumunun sonlarına doğru sahnede doğum günü sürprizi yaşadı. Yaş gününü sahnede kutlayan Özdemir, doğum günü pastasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte keserek kutladı. Özdemir, etkinliğin yapıldığı Merinos Park içinde açık alanda oluşturulan stantta mutfaktaki hünerlerini de sergiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da önlük giyerek, CZN Burak’a eşlik etti. Başkan Aktaş, birlikte soğan doğradıkları CZN Burak’a Bursa’nın yöresel lezzeti olan cantığın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak gösterdi. Daha sonra pişmiş cantığın tadına bakan CZN Burak, lezzete hayran kaldı. Yine Bursa’ya özgü süt helvasının da tadına bakan CZN Burak, “Her ikisini ilk kez yedim. Gerçekten çok lezzetli. Ben de artık fahri Bursalıyım” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210913/czn-burak-cristiano-ronaldonun-kendisine-teklifini-acikladi-1048859185.html

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cristiano ronaldo, londra, czn burak, restoran