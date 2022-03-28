https://tr.sputniknews.com/20220328/disisleri-bakani-cavusoglu-ukraynali-mevkidasi-kuleba-ile-gorustu-1055097673.html

Çavuşoğlu ile Kuleba, İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakeresi öncesi telefonda görüştü

Çavuşoğlu ile Kuleba, İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakeresi öncesi telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T11:10+0300

2022-03-28T11:10+0300

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alındı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamışlardı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna ile bugün, Havacılık Ve Uzay Kuvvetleri konusunda yeni bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonucu, 29-30 Mart’ta yüz yüze görüşme kararı alındı” ifadesini kullanmıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı İgor Jovka, Türkiye'nin, savaşı sona erdirmek için yapılacak muhtemel bir anlaşmanın parçası olarak Kiev'e güvenlik garantisi sunabilecek ülkeler arasında yer aldığını söylemişti.

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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, ukrayna, istanbul