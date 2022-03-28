https://tr.sputniknews.com/20220328/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055094433.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.84 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.26 liradan başladı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T09:31+0300
2022-03-28T09:31+0300
2022-03-28T09:31+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
türk lirası
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b988908ea76ed23cec19aba06dd63159.jpg
Dolar kurunda geçen hafta süren sakin seyir devam ediyor. Dolar güne 14.84 lira seviyesinde başladı. Euro ise 16.26 liradan işlem görüyor.Küresel piyasaların takip ettiği Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul'a taşınıyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.Gram altın ne kadar?Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 925 liradan haftaya açılış yaparken, geçtiğimiz haftayı 933 liradan kapatmıştı.Çeyrek altın ise 1526 liradan kapattığı haftanın ardından yeni günde 1512 liradan fiyatlanıyor.Ons altın 1939 dolardan haftaya başladı. Ons bir önceki hafta kapanışta 1958 dolardan işlem görüyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220325/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055034660.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114448_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9245dcfbdba2b6d861bcb9fa04e8b8ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, türk lirası, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.84 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.26 liradan başladı.
Dolar kurunda geçen hafta süren sakin seyir devam ediyor. Dolar güne 14.84 lira seviyesinde başladı. Euro ise 16.26 liradan işlem görüyor.
Küresel piyasaların takip ettiği Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul'a taşınıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.
Gram altın ne kadar?
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 925 liradan haftaya açılış yaparken, geçtiğimiz haftayı 933 liradan kapatmıştı.
Çeyrek altın ise 1526 liradan kapattığı haftanın ardından yeni günde 1512 liradan fiyatlanıyor.
Ons altın 1939 dolardan haftaya başladı. Ons bir önceki hafta kapanışta 1958 dolardan işlem görüyordu.