https://tr.sputniknews.com/20220328/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055094433.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 14.84 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.26 liradan başladı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T09:31+0300

2022-03-28T09:31+0300

2022-03-28T09:31+0300

ekonomi

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dolar/tl

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türk lirası

gram altın

yarım gram altın

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Dolar kurunda geçen hafta süren sakin seyir devam ediyor. Dolar güne 14.84 lira seviyesinde başladı. Euro ise 16.26 liradan işlem görüyor.Küresel piyasaların takip ettiği Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul'a taşınıyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.Gram altın ne kadar?Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 925 liradan haftaya açılış yaparken, geçtiğimiz haftayı 933 liradan kapatmıştı.Çeyrek altın ise 1526 liradan kapattığı haftanın ardından yeni günde 1512 liradan fiyatlanıyor.Ons altın 1939 dolardan haftaya başladı. Ons bir önceki hafta kapanışta 1958 dolardan işlem görüyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220325/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055034660.html

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