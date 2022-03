https://tr.sputniknews.com/20220328/dsiden-taskinlara-karsi-radar-sensorlu-erken-uyari-sistemi-1-saat-onceden-haber-verecek-1055109969.html

DSİ'den taşkınlara karşı 'radar sensörlü erken uyarı' sistemi: 1 saat önceden haber verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'de depremden sonra en büyük ekonomik kayba neden olan taşkın afetlerine karşı... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

Karadeniz'de 5 ilde taşkın riski bulunan yerleşim yerlerindeki dere yataklarına kurulacak radar sensörlü seviye gözlem istasyonu ile dere yataklarındaki su seviyesi anlık izlenecek ve taşkından yaklaşık 1 saat önce bölge halkı uyarılarak can ve mal kaybı önlenecek.Türkiye'de taşkınları meydana getiren yağışlar ile geçmiş taşkınlara ilişkin envanter verilerinin birlikte değerlendirilmeleri sonucunda, taşkınların en çok ilkbahar ve sonbahar aylarında oluşuyor.Karadeniz, Akdeniz ve Batı Anadolu coğrafi bölgeleri taşkına en hassas bölgeler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce, taşkınlara ilişkin taşkın koruma çalışmaları hayata geçiriliyor. DSİ Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen çalışmalardan birisi de 'Taşkın Erken Uyarı Sistemi'.Proje kapsamında Karadeniz'de Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta taşkın riski bulunan yerleşim yerlerindeki dere yataklarına 125 adet radar sensörlü seviye gözlem istasyonu kurulacak.Nisan ayında kurulumu tamamlanacak istasyonlar ile dere yataklarındaki su seviyesi anlık izlenecek ve taşkından 1 saat önce bölge halkı uyarılarak can ve mal kaybı önlenecek.Yıl sonuna kadar Artvin, Samsun, Sinop, Ordu, Amasya, Tokat, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da daha sistemin kurulması hedefleniyor.‘288 taşkında 436 kişi hayatını kaybetti’DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Türkiye'de depremden sonra en önemli doğal afetin taşkınlar olduğunu söyledi.Son 20 yılda Türkiye'de yaklaşık 288 taşkın neticesinde 436 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Yıldız, "Gerekli tedbirleri almazsak, kayıplar daha da artacak" diye konuştu.‘Nisan ayında hizmete alacağız’Yıldız, yapısal olmayan tedbirler kapsamında birçok faaliyetler olduğuna dikkat çekerek, "Son dönemde yaşadığımız taşkınların etkisiyle ve çıkarttığımız tecrübeler neticesinde özellikle taşkın erken uyarı sistemlerini hayata almak için çalışmalarımızı başattık. Şu an Doğu Karadeniz Bölgesi'nde erken uyarı sistemlerini kuruyoruz. Bu kapsamda 125 'Taşkın Erken Uyarı Sistemi'ni nisan ayı civarında hizmete alacağız" şeklinde konuştu.‘Erken tahliyeler sağlanmaya çalışılacak’Yıldız, istasyonların su seviyesinin yükselmesini tespit edeceğini belirterek, "Seviyeler belli bir noktaya geldiğinde yakın takibe alacak ve sistem operatörüne bilgi ulaşacak. Operatör tarafından yakın gözlem ile taşkın ile ilgili bir risk oluşma durumu söz konusu olduğunda ilgili kamu kuruluşlarına hazırlıklı olmaları için haber verilecek" dedi.Yıldız, "Taşkın riski daha üst seviyeye çıktığında yerel birimler, DSİ bölge müdürlükleri, mülki idare amirleri, AFAD gibi kurumlarımız vasıtası ile yerleşim yerleri haberdar edilip, erken tahliyeler sağlanmaya çalışılacak. Hedefimiz, bunları kısa sürede tüm ülkede hayata geçirip taşkınlarda olabilecek zararları azaltmak. Tabii ki taşkınları kökten bütünü ile önlemek hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü bir doğa olayı" şeklinde konuştu.

