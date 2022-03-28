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Edirne'de bir kişi istediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
Edirne'de bir kişi istediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
Edirne’de büfede istediği sigarayı bulamayınca öfkelenen şahıs, iş yeri sahibini bıçaklayarak kaçtı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T22:34+0300
2022-03-28T22:34+0300
türkiye
bıçaklı saldırı
bıçaklama
sigara
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Şahin Mahallesi'nde şahıs, büfede istediği sigaranın kalmadığının söylenmesi üzerine sinirlenip büfeciyi bıçaklayarak kaçtı. İhlas haber Ajansı'nın haberine göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan büfe sahibi Hasan Tırpan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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bıçaklı saldırı, bıçaklama, sigara, edirne

Edirne'de bir kişi istediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

22:34 28.03.2022
© İHAEdirne'de bir kişi istediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
Edirne'de bir kişi istediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© İHA
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Edirne’de büfede istediği sigarayı bulamayınca öfkelenen şahıs, iş yeri sahibini bıçaklayarak kaçtı.
Şahin Mahallesi'nde şahıs, büfede istediği sigaranın kalmadığının söylenmesi üzerine sinirlenip büfeciyi bıçaklayarak kaçtı.
İhlas haber Ajansı'nın haberine göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan büfe sahibi Hasan Tırpan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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