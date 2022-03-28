https://tr.sputniknews.com/20220328/edirnede-bir-kisi-istedigi-sigara-kalmayinca-bufe-sahibini-bicakladi--1055119716.html

Edirne'de bir kişi istediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

Edirne'de bir kişi istediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı

Edirne’de büfede istediği sigarayı bulamayınca öfkelenen şahıs, iş yeri sahibini bıçaklayarak kaçtı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T22:34+0300

2022-03-28T22:34+0300

2022-03-28T22:34+0300

türkiye

bıçaklı saldırı

bıçaklama

sigara

edirne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055119691_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_011f7aee6582929bbf6f8b24f0f258a5.jpg

Şahin Mahallesi'nde şahıs, büfede istediği sigaranın kalmadığının söylenmesi üzerine sinirlenip büfeciyi bıçaklayarak kaçtı. İhlas haber Ajansı'nın haberine göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan büfe sahibi Hasan Tırpan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

türkiye

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bıçaklı saldırı, bıçaklama, sigara, edirne