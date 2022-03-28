https://tr.sputniknews.com/20220328/elon-musk-insanlarin-daha-uzun-yasamasina-gerek-yok-yoksa-eski-fikirlere-takilip-kaliriz-1055095074.html

Elon Musk: İnsanların daha uzun yaşamasına gerek yok, yoksa eski fikirlere takılıp kalırız

Elon Musk: İnsanların daha uzun yaşamasına gerek yok, yoksa eski fikirlere takılıp kalırız

Amerikalı milyarder Elon Musk, insanların daha uzun yaşaması gerektiğine inanmadığını çünkü eski fikirlerin 'toplumun boğulmasına' yol açacağını ve ilerlemeyi... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T09:51+0300

2022-03-28T09:51+0300

2022-03-28T09:58+0300

dünya

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, mevcut doğum oranlarını 'insan medeniyetinin geleceğine yönelik en büyük tek tehdit' olarak değerlendirdi.ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Freemont'ta yer alan Tesla fabrikasında Business Insider'ın bağlı olduğu Axel Springer'in CEO'su Mathias Döpfner'e röportaj veren Musk, "İnsanların gerçekten uzun süre yaşamasını sağlamaya çalışmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu, toplumun boğulmasına neden olacak zira gerçek şu ki çoğu insan fikrini değiştirmiyor" dedi.'Toplum ilerleyemez'Musk, "Yalnıca ölmüş olurlar. Yani ölmezlerse eski fikirlere takılıp kalırız ve toplum ilerleyemez" ifadelerini kullandı.Öte yandan sağlığına dikkat etmesinin yanında ölümden 'korkmadığını' dile getiren Amerikalı milyarder, bunun 'rahatlama getireceğini' belirtti.'ABD liderliği çok çok yaşlı'Musk, "Pek çok ülkenin liderlerinin son derece yaşlı olduğu gerontokrasinin zaten oldukça ciddi bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. ABD liderliği çok çok yaşlı. Ve insanlarla, onlardan yaşça fazlaca büyükseniz iletişim halinde kalmanız imkansız" diye konuştu.Bunun yanı sıra ABD başkanlığına aday olmak isteyenlere, tıpkı bir alt sınır olduğu gibi bir de üst yaş sınırı konulması gerektiğini savunan Musk, liderler için ideal yaşın, nüfusun ortalama yaşının 10 ila 20 yıl arasında bir yerde olması gerektiğini kaydetti.Mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın 79 yaşında olması ve çeşitli sağlık sorunlarının bulunması tartışmalara neden olmuştu.Bununla birlikte Ukrayna krizine ilişkin soruyu yanıtlayan Musk, şimdiye kadar savaş sırasında Ukraynalılara internet erişimi sağlaması hakkında "Çatışmalarda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum" dedi.Musk, "Geleceğin güzel olma olasılığını artırması en muhtemel olan bir dizi eylemde bulunmaya çalışıyorum. Ve tabii ki bazen bu konuda hatalar yapıyorum. Geleceğin benim için iyi olmasını sağlamak için en mümkün olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum" dedi.'Almanya'nın nükleer santrallerini kapatması çılgınlık'İklim ve sürdürülebilirlik konularında Musk, Almanya'nın kalan nükleer santrallerini bu yıl kapatmasının 'tam bir çılgınlık' olduğunu savundu. Amerikalı milyarder, özellikle Ukrayna krizi sırasında bunu yapmanın 'ulusal güvenlik riski' oluşturduğunu ifade etti.Kişisel hayatı ile ilgili soruyu yanıtlayan Musk, "Yalnız olduğum zamanlar oluyor. Herkesin yalnız olduğu zamanlar olduğuna eminim. Ama bu basit bir mesele" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220323/elon-musk-teslanin-almanya-fabrikasini-dans-ederek-acti-1054996371.html

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elon musk, nüfus, ukrayna, tesla, space x, abd