Türkiye
CANLI | Emmy Ödülleri Rus programlarını reddetti
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220328/emmy-odulleri-rus-programlarini-reddetti-1055112118.html
Emmy Ödülleri Rus programlarını reddetti
Emmy Ödülleri Rus programlarını reddetti
Uluslararası Emmy Ödülleri yarışmasında hiçbir Rus projesinin yer alamayacağı öğrenildi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T17:28+0300
2022-03-28T18:00+0300
ukrayna krizi
uluslararası emmy ödülleri
yarışma
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044793884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b707bafb26b158791c861c99fb501ab1.jpg
Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden ( IATAS ) Moskova ve New York merkezli Rusça yayın yapan RTVi televizyonuna yapılan açıklamaya göre Emmi Ödülleri yarışmasında hiçbir Rus projesinin alınmayacağı kaydedildi.İATAS Yürütme komitesi, Emmy Ödülleri’nin Rusya'da veya Rusya'nın katılımıyla hazırlanan programları, ayrıca Rus televizyon kanallarında ya da video akış (streaming) platformlarında yayınlanması gereken programları reddettiğini bildirdi. RTVi projesi olan ’21. Yüzyıl Amazonları’ filminin de kabul edilmediğini öğrenen televizyonun CEO’su Olga Piven, Emmy Ödülleri’nin söz konusu projeyi reddetmesinin kendilerini şaşırttığını, zira farklı milletlerden kadın karakterlerin eski SSCB ülkelerinden ABD’ye göç ettiklerini ve başarılı bir kariyer kurduklarını anlatan filmin çok güncel ve ilgi çekici olduğunu belirtti.Piven, “Bu tür retlerin yalnızca geçici duygusal tepki olduğuna inanmak istiyorum. Rus kültürünün tecrit durumun saçmalık noktasına gelmemesini ve başarılı Rusça projelerin uluslararası platformlarda sunulmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044793884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_396db8306ce0449565ff4ddf127c570e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uluslararası emmy ödülleri, yarışma, rusya

Emmy Ödülleri Rus programlarını reddetti

17:28 28.03.2022 (güncellendi: 18:00 28.03.2022)
© AFP 2022 / KEVIN WINTEREmmy Ödülleri
Emmy Ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / KEVIN WINTER
Abone olTelegram
Uluslararası Emmy Ödülleri yarışmasında hiçbir Rus projesinin yer alamayacağı öğrenildi.
Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden ( IATAS ) Moskova ve New York merkezli Rusça yayın yapan RTVi televizyonuna yapılan açıklamaya göre Emmi Ödülleri yarışmasında hiçbir Rus projesinin alınmayacağı kaydedildi.
İATAS Yürütme komitesi, Emmy Ödülleri’nin Rusya'da veya Rusya'nın katılımıyla hazırlanan programları, ayrıca Rus televizyon kanallarında ya da video akış (streaming) platformlarında yayınlanması gereken programları reddettiğini bildirdi.
RTVi projesi olan ’21. Yüzyıl Amazonları’ filminin de kabul edilmediğini öğrenen televizyonun CEO’su Olga Piven, Emmy Ödülleri’nin söz konusu projeyi reddetmesinin kendilerini şaşırttığını, zira farklı milletlerden kadın karakterlerin eski SSCB ülkelerinden ABD’ye göç ettiklerini ve başarılı bir kariyer kurduklarını anlatan filmin çok güncel ve ilgi çekici olduğunu belirtti.
Piven, “Bu tür retlerin yalnızca geçici duygusal tepki olduğuna inanmak istiyorum. Rus kültürünün tecrit durumun saçmalık noktasına gelmemesini ve başarılı Rusça projelerin uluslararası platformlarda sunulmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала