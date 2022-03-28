https://tr.sputniknews.com/20220328/emmy-odulleri-rus-programlarini-reddetti-1055112118.html

Emmy Ödülleri Rus programlarını reddetti

Emmy Ödülleri Rus programlarını reddetti

Uluslararası Emmy Ödülleri yarışmasında hiçbir Rus projesinin yer alamayacağı öğrenildi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T17:28+0300

2022-03-28T17:28+0300

2022-03-28T18:00+0300

ukrayna krizi

uluslararası emmy ödülleri

yarışma

rusya

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Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden ( IATAS ) Moskova ve New York merkezli Rusça yayın yapan RTVi televizyonuna yapılan açıklamaya göre Emmi Ödülleri yarışmasında hiçbir Rus projesinin alınmayacağı kaydedildi.İATAS Yürütme komitesi, Emmy Ödülleri’nin Rusya'da veya Rusya'nın katılımıyla hazırlanan programları, ayrıca Rus televizyon kanallarında ya da video akış (streaming) platformlarında yayınlanması gereken programları reddettiğini bildirdi. RTVi projesi olan ’21. Yüzyıl Amazonları’ filminin de kabul edilmediğini öğrenen televizyonun CEO’su Olga Piven, Emmy Ödülleri’nin söz konusu projeyi reddetmesinin kendilerini şaşırttığını, zira farklı milletlerden kadın karakterlerin eski SSCB ülkelerinden ABD’ye göç ettiklerini ve başarılı bir kariyer kurduklarını anlatan filmin çok güncel ve ilgi çekici olduğunu belirtti.Piven, “Bu tür retlerin yalnızca geçici duygusal tepki olduğuna inanmak istiyorum. Rus kültürünün tecrit durumun saçmalık noktasına gelmemesini ve başarılı Rusça projelerin uluslararası platformlarda sunulmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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uluslararası emmy ödülleri, yarışma, rusya