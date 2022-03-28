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Ermenistan: Rusya'dan Azerbaycan'ı Rus barış gücünün sorumluluk bölgesinden çıkarmasını bekliyoruz
Ermenistan: Rusya'dan Azerbaycan'ı Rus barış gücünün sorumluluk bölgesinden çıkarmasını bekliyoruz
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Azeri askerleri Karabağ'daki Rus barış gücü birliğinin sorumluluk bölgesinden çıkarmasını beklediklerini açıkladı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T14:29+0300
2022-03-28T14:30+0300
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Bakanlık, "Rus barış gücü birliğinin Azeri birliklerin kendi sorumluluk bölgesine girmesine son vermek ve onları çıkarmak için somut önlemler alacağını umuyoruz" dedi. Azeri askerlerin söz konusu bölgede bulunduğu dönemde barış güçlerinin eylemlerinin yürüttüğü faaliyetlerin soruşturulduğunu ve bazı sorulara yanıt verildiğini belirten bakanlık, "27 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Azeri tarafının askerlerini Ferruh köyünden çıkardığını belirtti. Azeri birliklerin Rus barış gücünün sorumluluk bölgesine girmeye devam ettiğini söylemek zorundayız" ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinin sorumluluk alanına girdiğini duyurarak "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 24-25 Mart tarihleri arasında Furtka ilçesi yakınlarında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti birimlerine Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarıyla 4 saldırı düzenlediği tespit edildi" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220326/rusya-savunma-bakanligi-azerbaycan-silahli-kuvvetleri-rus-baris-gucunun-sorumluluk-alanina-girdi-1055069940.html
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azerbaycan, rusya, ermenistan

Ermenistan: Rusya'dan Azerbaycan'ı Rus barış gücünün sorumluluk bölgesinden çıkarmasını bekliyoruz

14:29 28.03.2022 (güncellendi: 14:30 28.03.2022)
© AP PhotoErmenistan-Azerbaycan sınırı-Ermeni askeri
Ermenistan-Azerbaycan sınırı-Ermeni askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AP Photo
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Azeri askerleri Karabağ'daki Rus barış gücü birliğinin sorumluluk bölgesinden çıkarmasını beklediklerini açıkladı.
Bakanlık, "Rus barış gücü birliğinin Azeri birliklerin kendi sorumluluk bölgesine girmesine son vermek ve onları çıkarmak için somut önlemler alacağını umuyoruz" dedi.
Azeri askerlerin söz konusu bölgede bulunduğu dönemde barış güçlerinin eylemlerinin yürüttüğü faaliyetlerin soruşturulduğunu ve bazı sorulara yanıt verildiğini belirten bakanlık, "27 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Azeri tarafının askerlerini Ferruh köyünden çıkardığını belirtti. Azeri birliklerin Rus barış gücünün sorumluluk bölgesine girmeye devam ettiğini söylemek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinin sorumluluk alanına girdiğini duyurarak "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 24-25 Mart tarihleri arasında Furtka ilçesi yakınlarında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti birimlerine Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarıyla 4 saldırı düzenlediği tespit edildi" demişti.
Dağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
DÜNYA
Rusya Savunma Bakanlığı: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Rus barış gücünün sorumluluk alanına girdi
26 Mart, 20:10
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