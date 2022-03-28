https://tr.sputniknews.com/20220328/ermenistan-rusyadan-azerbaycani-rus-baris-gucunun-sorumluluk-bolgesinden-cikarmasini-bekliyoruz---1055105262.html
Ermenistan: Rusya'dan Azerbaycan'ı Rus barış gücünün sorumluluk bölgesinden çıkarmasını bekliyoruz
Ermenistan: Rusya'dan Azerbaycan'ı Rus barış gücünün sorumluluk bölgesinden çıkarmasını bekliyoruz
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Azeri askerleri Karabağ'daki Rus barış gücü birliğinin sorumluluk bölgesinden çıkarmasını beklediklerini açıkladı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T14:29+0300
2022-03-28T14:29+0300
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Bakanlık, "Rus barış gücü birliğinin Azeri birliklerin kendi sorumluluk bölgesine girmesine son vermek ve onları çıkarmak için somut önlemler alacağını umuyoruz" dedi. Azeri askerlerin söz konusu bölgede bulunduğu dönemde barış güçlerinin eylemlerinin yürüttüğü faaliyetlerin soruşturulduğunu ve bazı sorulara yanıt verildiğini belirten bakanlık, "27 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Azeri tarafının askerlerini Ferruh köyünden çıkardığını belirtti. Azeri birliklerin Rus barış gücünün sorumluluk bölgesine girmeye devam ettiğini söylemek zorundayız" ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinin sorumluluk alanına girdiğini duyurarak "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 24-25 Mart tarihleri arasında Furtka ilçesi yakınlarında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti birimlerine Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarıyla 4 saldırı düzenlediği tespit edildi" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220326/rusya-savunma-bakanligi-azerbaycan-silahli-kuvvetleri-rus-baris-gucunun-sorumluluk-alanina-girdi-1055069940.html
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Ermenistan: Rusya'dan Azerbaycan'ı Rus barış gücünün sorumluluk bölgesinden çıkarmasını bekliyoruz
14:29 28.03.2022 (güncellendi: 14:30 28.03.2022) Abone ol
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Azeri askerleri Karabağ'daki Rus barış gücü birliğinin sorumluluk bölgesinden çıkarmasını beklediklerini açıkladı.
Bakanlık, "Rus barış gücü birliğinin Azeri birliklerin kendi sorumluluk bölgesine girmesine son vermek ve onları çıkarmak için somut önlemler alacağını umuyoruz" dedi.
Azeri askerlerin söz konusu bölgede bulunduğu dönemde barış güçlerinin eylemlerinin yürüttüğü faaliyetlerin soruşturulduğunu ve bazı sorulara yanıt verildiğini belirten bakanlık, "27 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Azeri tarafının askerlerini Ferruh köyünden çıkardığını belirtti. Azeri birliklerin Rus barış gücünün sorumluluk bölgesine girmeye devam ettiğini söylemek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinin sorumluluk alanına girdiğini duyurarak "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 24-25 Mart tarihleri arasında Furtka ilçesi yakınlarında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti birimlerine Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarıyla 4 saldırı düzenlediği tespit edildi" demişti.