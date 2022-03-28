https://tr.sputniknews.com/20220328/erzincanda-yolcu-otobusu-sarampole-uctu-1-olu--8i-agir-32-yarali-1055089282.html

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 8'i ağır 32 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 8'i ağır 32 yaralı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8'i ağır 32 kişi yaralandı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T01:53+0300

2022-03-28T01:53+0300

2022-03-28T01:53+0300

türkiye

erzincan

otobüs

kaza

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Iğdır'dan Ankara'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan karayolu Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.Kazada 1 kişi olay yerinde öldü, 32 kişi yaralandı.Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırdı.Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek bilgi aldı.Makas, incelemeleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir firmaya ait otobüste sürücü ve 2 görevlinin yanı sıra 30 yolcunun bulunduğunu belirterek, "Yolcu otobüsünün sürücü hatası nedeniyle şarampole düşüp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8'i ağır 32 kişi yaralandı" ifadesini kullandı.Makas, kazanın ardından bölgeye 11 ambulansın yanı sıra çok sayıda sağlık AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibinin sevk edildiğini anlatarak, "Ekiplerimizin çalışmaları sonucu yaralılarımızın tamamının ilimizdeki hastanelere sevk işlemi sağlandı. Yaralılarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah başka can kaybı olmaz" diye konuştu.Vali Makas, bazı yolcuların yaralarının hafif olduğunu da sözlerine ekledi.

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erzincan, otobüs, kaza