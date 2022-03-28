https://tr.sputniknews.com/20220328/et-ve-sut-kurumu-genel-muduru-osman-uzun-gorevden-alindi-yerine-mustafa-kayhan-getirildi-1055114207.html

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı, yerine Mustafa Kayhan getirildi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı, yerine Mustafa Kayhan getirildi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınarak yerine Mustafa Kayhan getirildi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T18:45+0300

2022-03-28T18:45+0300

2022-03-28T19:41+0300

türkiye

et ve süt kurumu

görev değişimi

istifa

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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, görevden alındı.Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde değişime gidildi. 3.5 yıldır ESK Genel Müdürlüğü yapan Osman Uzun görevden alınarak yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan getirildi.Kayhan, kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğunun altını çizdi.Dünyada yaşanan sorunların ülke tarımına ve hayvancılığına olan etkileri ile gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ettiklerini dile getiren Kayhan, "Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.Kayhan, ESK’ya verdiği hizmetlerden dolayı Osman Uzun’a teşekkür etti.Eski başkan Osman Uzun, kırmızı ete gelen yüzde 45 zam sonrası “Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var” ifadelerini kullanarak gündeme oturmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220117/et-ve-sut-kurumu-et-fiyatlarini-guncelledi-1052821183.html

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et ve süt kurumu, görev değişimi, istifa