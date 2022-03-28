https://tr.sputniknews.com/20220328/galatasarayda-secim-tarihi-aciklandi-1055112427.html

Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

seçim

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."Ne olmuştu?Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzük gereği Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, seçim