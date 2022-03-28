https://tr.sputniknews.com/20220328/galatasarayda-secim-tarihi-aciklandi-1055112427.html
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T17:33+0300
2022-03-28T17:33+0300
2022-03-28T17:39+0300
spor
galatasaray
seçim
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."Ne olmuştu?Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzük gereği Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, seçim
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
17:33 28.03.2022 (güncellendi: 17:39 28.03.2022) Abone ol
Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."
Ne olmuştu?
Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzük gereği Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak.