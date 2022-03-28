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Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T17:33+0300
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spor
galatasaray
seçim
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."Ne olmuştu?Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzük gereği Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak.
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galatasaray, seçim

Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

17:33 28.03.2022 (güncellendi: 17:39 28.03.2022)
© İHAGalatasaray seçime gidiyor: Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi
Galatasaray seçime gidiyor: Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© İHA
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Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

Ne olmuştu?

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzük gereği Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak.
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