https://tr.sputniknews.com/20220328/googlein-sirt-cevirdigi-rus-bq-firmasinin-cep-telefonlarinda-cinli-harmonyos-kullanilabilir-1055109167.html
Google’ın sırt çevirdiği Rus BQ firmasının cep telefonlarında Çinli HarmonyOS kullanılabilir
Google’ın sırt çevirdiği Rus BQ firmasının cep telefonlarında Çinli HarmonyOS kullanılabilir
Google, Rus BQ şirketinin Android işletim sistemiyle çalışan cep telefonlarını sertifikalandırmayı durdurdu. BQ Genel Müdürü Vladimir Puzanov, firmanın yeni... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T16:03+0300
2022-03-28T16:03+0300
2022-03-28T16:24+0300
ekonomi
rusya
telefon
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akıllı telefon
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Google’ın BQ firmasının Android’le çalışan telefonlarını sertifikalandırmayı durduracağını açıklamasının ardından şirket Genel Müdürü Puzanov, konuyla ilgili Rus basınına konuştu.Puzanov, yeni cihazların Google’a ait mobil hizmetlerin desteği olmadan piyasaya sürüleceğini belirtti.'Android sistemli yeni cihazlarda sorun çıkabilir'Puzanov, “Lisanslanmış olan cihazlar çalışmaya devam edecek. Android sistemli yeni telefonlarda sorun çıkabilir” dedi.Diğer yandan BQ’nun Çinli teknoloji devi Huawei’nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini test ettiği, bu sistemlerle çalışan yeni cihazların yılın ikinci yarısında çıkarılabileceği de belirtildi.Puzanov, yeni telefonların HarmonyOS ile çıkarılabileceğini söyledi.Huawei’den Securities Times’a yapılan açıklamada ise, “2021’in sonu itibarıyla 220 Huawei cihazında HarmonyOs kullanıldı. Herkesin ilgisi ve HarmonyOS’tan beklentileri için minnettarız ancak şu anda yurtdışında HarmonyOS donanımına sahip telefonların çıkarılması gibi bir plan söz konusu değil” ifadelerini kullandı.2003’te kurulan BQ genel olarak cep telefonu üretiyor. İlk yılında 1 milyon cihaz satan firma, satışlarını şimdiye kadar yılda en az 500 bin ürüne çıkardı. Counter Point Analytics’e göre BQ 2018’de Rusya’nın cep telefonu piyasasının yüzde 7’sini oluşturuyordu.
https://tr.sputniknews.com/20211123/rusya-google-ve-apple-dahil-13-yabanci-bilisim-sirketine-yil-sonuna-kadar-sure-verdi-1051072187.html
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rusya, telefon, google, akıllı telefon, üretim, android, model, bq, harmonyos
Google’ın sırt çevirdiği Rus BQ firmasının cep telefonlarında Çinli HarmonyOS kullanılabilir
16:03 28.03.2022 (güncellendi: 16:24 28.03.2022) Abone ol
Google, Rus BQ şirketinin Android işletim sistemiyle çalışan cep telefonlarını sertifikalandırmayı durdurdu. BQ Genel Müdürü Vladimir Puzanov, firmanın yeni cihazlarının Google’ın mobil hizmetlerinin desteği olmadan piyasaya sürüleceğini ve Huawei’nin HarmonyOS sisteminin kullanılabileceğini söyledi.
Google’ın BQ firmasının Android’le çalışan telefonlarını sertifikalandırmayı durduracağını açıklamasının ardından şirket Genel Müdürü Puzanov, konuyla ilgili Rus basınına konuştu.
Puzanov, yeni cihazların Google’a ait mobil hizmetlerin desteği olmadan piyasaya sürüleceğini belirtti.
'Android sistemli yeni cihazlarda sorun çıkabilir'
Puzanov, “Lisanslanmış olan cihazlar çalışmaya devam edecek. Android sistemli yeni telefonlarda sorun çıkabilir” dedi.
Diğer yandan BQ’nun Çinli teknoloji devi Huawei’nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini test ettiği, bu sistemlerle çalışan yeni cihazların yılın ikinci yarısında çıkarılabileceği de belirtildi.
Puzanov, yeni telefonların HarmonyOS ile çıkarılabileceğini söyledi.
Huawei’den Securities Times’a yapılan açıklamada ise, “2021’in sonu itibarıyla 220 Huawei cihazında HarmonyOs kullanıldı. Herkesin ilgisi ve HarmonyOS’tan beklentileri için minnettarız ancak şu anda yurtdışında HarmonyOS donanımına sahip telefonların çıkarılması gibi bir plan söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
2003’te kurulan BQ genel olarak cep telefonu üretiyor. İlk yılında 1 milyon cihaz satan firma, satışlarını şimdiye kadar yılda en az 500 bin ürüne çıkardı. Counter Point Analytics’e göre BQ 2018’de Rusya’nın cep telefonu piyasasının yüzde 7’sini oluşturuyordu.