https://tr.sputniknews.com/20220328/guterresten-bidenin-putinle-ilgili-sozlerine-tepki-1055116354.html

Guterres'ten Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine tepki

Guterres'ten Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine tepki

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'da iktidarın değişmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek bu tür... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T19:44+0300

2022-03-28T19:44+0300

2022-03-28T19:59+0300

ukrayna krizi

guterres

antonio guterres

bm

birleşmiş milletler (bm)

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Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Guterres, "Gerilimi düşürmemiz gerektiğine inanıyorum. Askeri gerilimi ve söylemlerdeki gerilimi düşürmeliyiz" dedi.Moskova ile Kiev arasında BM Şartı ilkelerine dayalı barış anlaşmasına varılmasına yönelik ciddi siyasi müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla Ukrayna'da derhal ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Guterres, "Askeri faaliyetlerin durması, gerekli insani yardımı sağlama ve sivillerin güvenli şekilde seyahat etmesine imkan sunar. Bu, insanların hayatlarını kurtarır, acıları önler ve sivilleri korur" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guterres, antonio guterres, bm, birleşmiş milletler (bm)