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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220328/guterresten-bidenin-putinle-ilgili-sozlerine-tepki-1055116354.html
Guterres'ten Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine tepki
Guterres'ten Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine tepki
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'da iktidarın değişmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek bu tür... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T19:44+0300
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ukrayna krizi
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Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Guterres, "Gerilimi düşürmemiz gerektiğine inanıyorum. Askeri gerilimi ve söylemlerdeki gerilimi düşürmeliyiz" dedi.Moskova ile Kiev arasında BM Şartı ilkelerine dayalı barış anlaşmasına varılmasına yönelik ciddi siyasi müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla Ukrayna'da derhal ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Guterres, "Askeri faaliyetlerin durması, gerekli insani yardımı sağlama ve sivillerin güvenli şekilde seyahat etmesine imkan sunar. Bu, insanların hayatlarını kurtarır, acıları önler ve sivilleri korur" ifadelerini kullandı.
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guterres, antonio guterres, bm, birleşmiş milletler (bm)

Guterres'ten Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine tepki

19:44 28.03.2022 (güncellendi: 19:59 28.03.2022)
© İHA / Chema MoyaBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© İHA / Chema Moya
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'da iktidarın değişmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek bu tür söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.
Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Guterres, "Gerilimi düşürmemiz gerektiğine inanıyorum. Askeri gerilimi ve söylemlerdeki gerilimi düşürmeliyiz" dedi.
Moskova ile Kiev arasında BM Şartı ilkelerine dayalı barış anlaşmasına varılmasına yönelik ciddi siyasi müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla Ukrayna'da derhal ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Guterres, "Askeri faaliyetlerin durması, gerekli insani yardımı sağlama ve sivillerin güvenli şekilde seyahat etmesine imkan sunar. Bu, insanların hayatlarını kurtarır, acıları önler ve sivilleri korur" ifadelerini kullandı.
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