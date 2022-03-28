https://tr.sputniknews.com/20220328/guterresten-bidenin-putinle-ilgili-sozlerine-tepki-1055116354.html
Guterres'ten Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine tepki
Guterres'ten Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine tepki
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'da iktidarın değişmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek bu tür... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T19:44+0300
2022-03-28T19:44+0300
2022-03-28T19:59+0300
ukrayna krizi
guterres
antonio guterres
bm
birleşmiş milletler (bm)
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Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Guterres, "Gerilimi düşürmemiz gerektiğine inanıyorum. Askeri gerilimi ve söylemlerdeki gerilimi düşürmeliyiz" dedi.Moskova ile Kiev arasında BM Şartı ilkelerine dayalı barış anlaşmasına varılmasına yönelik ciddi siyasi müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla Ukrayna'da derhal ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Guterres, "Askeri faaliyetlerin durması, gerekli insani yardımı sağlama ve sivillerin güvenli şekilde seyahat etmesine imkan sunar. Bu, insanların hayatlarını kurtarır, acıları önler ve sivilleri korur" ifadelerini kullandı.
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guterres, antonio guterres, bm, birleşmiş milletler (bm)
Guterres'ten Biden'ın Putin'le ilgili sözlerine tepki
19:44 28.03.2022 (güncellendi: 19:59 28.03.2022) Abone ol
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'da iktidarın değişmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek bu tür söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.
Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Guterres, "Gerilimi düşürmemiz gerektiğine inanıyorum. Askeri gerilimi ve söylemlerdeki gerilimi düşürmeliyiz" dedi.
Moskova ile Kiev arasında BM Şartı ilkelerine dayalı barış anlaşmasına varılmasına yönelik ciddi siyasi müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla Ukrayna'da derhal ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Guterres, "Askeri faaliyetlerin durması, gerekli insani yardımı sağlama ve sivillerin güvenli şekilde seyahat etmesine imkan sunar. Bu, insanların hayatlarını kurtarır, acıları önler ve sivilleri korur" ifadelerini kullandı.